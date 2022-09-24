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北市號誌桿弱不禁風？ 議員憂：設置逾30年多達68座

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市中山北路七段一處巷弄內，一根電線桿因承受不住風大吹襲折斷，倒在民宅上方，所幸沒有人員受傷，當時沒有砸中民眾。記者林麗玉／翻攝
台北市中山北路七段一處巷弄內，一根電線桿因承受不住風大吹襲折斷，倒在民宅上方，所幸沒有人員受傷，當時沒有砸中民眾。記者林麗玉／翻攝

颱風來襲常發生樹倒、號誌燈桿壓傷人、車事件。市議員楊靜宇指出，北市共有2709座燈桿，設置時間15年到19年有228座，20至21年有44座，超過30年多達68座，其中士林北投超過30年以上有25座，北投又有溫泉，更容易腐蝕，颱風來時恐弱不禁風倒下。交工處表示，會針對25年以上的燈桿進行精密檢測。　

楊靜宇指出，9月初颱風來襲時，看到彰化縣發生號誌被吹倒，北市府有無號誌例行巡查作業，巡查有無包含燈面、觸動按鈕等周邊設施，尤其是號誌燈桿結構有無問題，且巡視燈桿基座是否被掏空，用目視不容易看出來，應用儀器檢查內部狀況。

楊靜宇說，北市2709支號誌桿，巡檢時間為今年5至8月，巡檢記錄為正常，但他發現，9月2日彰化發生號誌桿砸路人，以致癱瘓，最近一次巡檢時間也是6月，記錄都正常，市府可以保證同樣的事不會發生在台北市？

楊靜宇說，尤其是在士林北投，超過30年以上的燈桿，有25座。其中北投有溫泉，更容易腐蝕，設置逾30年的有15座，占6%；15年的有52座，占21%，都是全區之冠。他要求市府先針對全市25年以上的燈桿進行精密檢測。

北市交工處長劉瑞麟表示，巡檢會先以目視看外觀是否繡蝕、不正常，北市從十多年開始把J型燈桿換成L型桿，換到現在，北市燈桿狀況結構算好。通常外觀是第一階段檢查，若有異常會由專業人士檢查，至於內部腐蝕，會委請結構技師檢測或透過超音波方式處理，由於成本較高，會做分階段檢查，第一階段是先用目視。

交工處指出，J型桿是比較早期施作號誌桿，目前北市府為L型桿，是後面改建，設置年分比較新。北市2709處路口設置燈桿，96年以前設置272隻，一些早期建置共68隻。民國90年開始設置L型桿，15年以上都是L型桿。

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