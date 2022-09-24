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馬路成遊戲場 瘋北大兒童上街趣今登場
《瘋北大兒童上街趣》透過新北群眾募資，集資超過50萬元，今在新北市三峽大義路搭建3層樓高樹屋，營造森林木屑步道、大型陶土地景以及客運公車瘋狂彩繪等16個遊戲主題區，將馬路成為遊戲場落實兒童友善城市，讓小朋友開心玩樂。
新北市經發局表示，《瘋北大兒童上街趣》突破都市水泥的侷限，自然山林主題區讓街道變身森林遊樂區，在城市馬路架出可拆卸、重複使用樹屋，讓身處在都市，從未爬過樹的小朋友，探索樹上有趣的空間，將馬路成為遊戲場落實兒童友善城市。
《瘋北大兒童上街趣》活動的創始人池元正表示，接觸到「還我特色公園行動聯盟」，被凝聚更多人關心兒童遊戲權及表意參與權，致力提供兒童友善城市的理念所吸引，因此立即號召三峽樹林北大社區一起通力合作，集結社區的資金及人力。
經發局補充，第3屆《瘋北大兒童上街趣》所倡議的「在街頭找回童年」不僅是亞洲最大街道遊戲，也是全台唯一由社區各單位主導，今年更首創由平均年齡只有8歲的小公民家們提案，體現出新北市豐富的公民參與度及地方創生軟實力。經發局亦與國家未來主人翁們一同倡議「兒童友善城市」，盼藉由更多公私合作讓新北市成為安居樂業的宜居城市。
今年主辦單位以台灣原生木森林中的樹皮、木屑和毬果，在都市馬路上搭建有休憩平台、爬繩梯架和溜滑梯的樹屋。還規劃有樹皮木屑泳池、16個遊戲主題區，如台北客運的整台公車給你畫彩繪活動、梅樹阿公作品特色拓印、史上最長胚布作畫各種玩藝術活動等。
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