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影／新北辦千人CPR決賽 侯友宜：OHCA康復出院六都第一

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市消防局今天在慈濟板橋園區舉辦「非常心動、全面啟動」千人CPR決賽暨救護義消22周年慶，場面十分壯觀。記者王長鼎／攝影
新北市消防局今天在慈濟板橋園區舉辦「非常心動、全面啟動」千人CPR決賽暨救護義消22周年慶，場面十分壯觀。記者王長鼎／攝影

新北市消防今天在慈濟板橋園區舉辦「非常心動、全面啟動」千人CPR決賽暨救護義消22周年慶，宣導全民CPR，新北市長侯友宜現場鳴笛並為參賽選手加油打氣外，他表示，新北市消防局培訓552位高級救護員是全國最多，新北市OHCA康復出院率更是六都第一。

侯友宜今天出席「非常心動、全面啟動」千人CPR決賽暨救護義消22周年慶，除主持千人CPR決賽，並頒獎給獲勝隊伍，也公開表揚救護義消績優人員，為林口區文化救護義消分隊成軍授旗，並頒發消防局醫療指導醫師感謝狀，對新北市緊急救護勤務的幕後功臣表達感謝及肯定，特別表揚新竹馬偕醫院急診室劉世清醫師及2位熱心民眾，今年9月13日在土城國民運動中心合力急救運動時倒地的民眾，第一時間施予CPR及使用自動心臟電擊器（PAD）順利將人從鬼門關前救回。

新北市消防局指出，全台每年約有2萬人因心因性因素造成心肺功能停止（OHCA），新北市緊急救護案件數近年每年平均已逾20萬件，為全國之冠，為了持續守護全體市民的安全，消防局與醫院端密切的配合及共同努力下，新北市OHCA康復出院率從99年的3.1%，逐年提升達10.71%，截至目前為止已經成功救回了2013人，是六都第一。

侯友宜表示，新北市持續推廣CPR並廣設AED，為提升OHCA患者存活率，防局近年來十分努力辦理全民CPR宣導，10年來累計已逾176萬人次，是全國第一；培訓552名高級救護技術員也是全國最多；去年更全面啟動新北市線上100台科技行動智能救護車，成效卓著。

侯友宜肯定救護義消人員救苦、救難的偉大情懷，並感謝所有救護義消、醫療指導醫師為新北市緊急救護品質提升的付出，他說，新北市政府團隊會繼續努力，做全體市民最堅強的後盾，打造安全宜居的新北市。

新北市消防今天在慈濟板橋園區舉辦「非常心動、全面啟動」千人CPR決賽暨救護義消22周年慶，宣導全民CPR，市長侯友宜表示，新北市消防局培訓552位高級救護員是全國最多，新北市OHCA康復出院率更是六都第一。記者王長鼎／攝影
新北市消防今天在慈濟板橋園區舉辦「非常心動、全面啟動」千人CPR決賽暨救護義消22周年慶，宣導全民CPR，市長侯友宜表示，新北市消防局培訓552位高級救護員是全國最多，新北市OHCA康復出院率更是六都第一。記者王長鼎／攝影
新北市消防局今天在慈濟板橋園區舉辦「非常心動、全面啟動」千人CPR決賽暨救護義消22周年慶，場面十分壯觀。記者王長鼎／攝影
新北市消防局今天在慈濟板橋園區舉辦「非常心動、全面啟動」千人CPR決賽暨救護義消22周年慶，場面十分壯觀。記者王長鼎／攝影
新北市消防局今天在慈濟板橋園區舉辦「非常心動、全面啟動」千人CPR決賽暨救護義消22周年慶，由新北市長侯友宜現場鳴笛並為參賽選手加油打氣。記者王長鼎／攝影
新北市消防局今天在慈濟板橋園區舉辦「非常心動、全面啟動」千人CPR決賽暨救護義消22周年慶，由新北市長侯友宜現場鳴笛並為參賽選手加油打氣。記者王長鼎／攝影

新北市長 CPR 侯友宜

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