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蘆洲正和街、樹林太平路「瓶頸道路」打通 民眾免去繞道之苦

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
樹林區太平路與太順街路口附近巷弄道路用地，遭民眾搭蓋鐵皮屋長期占用，影響通行和防救災。在養工處和樹林區公所等單位共同合作下，協調占用民眾自行拆除違建後，重新設置測溝、劃設標線，解決交通不便、防災及救護等問題。圖／新北市工務局提供
樹林區太平路與太順街路口附近巷弄道路用地，遭民眾搭蓋鐵皮屋長期占用，影響通行和防救災。在養工處和樹林區公所等單位共同合作下，協調占用民眾自行拆除違建後，重新設置測溝、劃設標線，解決交通不便、防災及救護等問題。圖／新北市工務局提供

新北市部分老舊社區巷弄狹窄，新北市工務局指出，近期分別在蘆洲區正和街72巷及樹林區太平路，排除民眾在巷弄裡占用公有地的違建，將兩條瓶頸道路打通，讓附近居民免去繞道之苦，提供更安全、舒適的生活環境。

負責蘆洲區正和街的新工處表示，正和街72巷既有道路狹窄且彎曲，嚴重影響車輛進出，自今年7月起開始相關作業，將原正和街72巷占用公有地的建築物拆除、並協調管線單位遷移管線及移除樹木，使道路暢通連接至光華路65巷，解決正和街72巷至光華路65巷進出動線不良問題，大幅改善周邊巷道通行和救災問題。

至於樹林區太平路則由養工處負責，養工處表示，太平路車流頻繁，在太平路與太順街路口附近巷弄道路用地，遭民眾搭蓋鐵皮屋長期占用，附近居民僅靠約3米寬既有巷道進出，影響通行和防救災。

在養工處及樹林區公所等單位共同合作下，協調占用民眾自行拆除違建後，由樹林區公所負責道路工程，重新設置測溝、劃設標線，並解決交通不便、防災及救護等問題。

工務局表示，新北市部分老舊社區巷弄狹窄，有妨礙交通與消防救災之虞，升格以來市府和區公所攜手合作，積極辦理道路交通改善，提供市民更便利、安全的用路環境。瓶頸打通專案為新北市政府的重要政策，未來將持續推動專案，為民眾創造更優質的居住環境和生活機能。

樹林區太平路與太順街路口附近巷弄道路用地，遭民眾搭蓋鐵皮屋長期占用，影響通行和防救災。圖／新北市工務局提供
樹林區太平路與太順街路口附近巷弄道路用地，遭民眾搭蓋鐵皮屋長期占用，影響通行和防救災。圖／新北市工務局提供
蘆洲正和街72巷底原有占用公有地違建，工務局拆除並移除樹木、打通連接至光華路65巷，同時協調管線單位協助遷移電桿設施，以利道路工程施作。圖／新北市工務局提供
蘆洲正和街72巷底原有占用公有地違建，工務局拆除並移除樹木、打通連接至光華路65巷，同時協調管線單位協助遷移電桿設施，以利道路工程施作。圖／新北市工務局提供
蘆洲正和街72巷底原有占用公有地違建。圖／新北市工務局提供
蘆洲正和街72巷底原有占用公有地違建。圖／新北市工務局提供

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