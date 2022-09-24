台中市勞工局職場深耕服務 助身障勞工穩定就業

一名在工廠當器材組裝員的輕度自閉症患者因經常輪調支援不同產線，難以勝任，台中市勞工局今年3月透過「職場深耕」介入輔導後，改調新廠換職務，讓他又樂在工作；另一名多重障礙者在運動賣場專責試衣間衣物重整，卻總是忘了衣物的摺法，後經深耕輔導介入，並製作「葵花寶典」，讓這名身障者方便查閱，並按照葵花寶典步驟摺衣物，很快就工作順手。

台中市勞工局長張大春說，一般人都以為身心障礙者求職難，其實更難的是就業後的穩定適應。為此，勞工局積極推動「職場深耕服務」，針對就業後有適應困難的身心障礙者，提供後續協助與輔導，希望提升他們職場適應力與穩定度。

張大春指出，「職場深耕服務」是永續關懷機制，讓已就業的身心障礙者有求助窗口，對企業雇主更似「後續服務」，有專人輔導提升企業進用意願。今年截至8月底，勞工局受理28人申請，成功輔導12人穩定就業。

深耕就服員李柏青表示，這名輕度自閉症患者工作組裝零件效率優，但就業半年後，公司依淡旺季人力輪動，他為適應新產線，工作效能降低，導致情緒受影響，同事剛開始誤認他工作效率差、不禮貌，他也吵著要離職。後經與業者溝通，說明其障礙特質，業者重新為他調廠換新環境，並簡化工作性質，讓他恢復信心，又樂在工作。

李柏青說，他開案輔導數據顯示，申請服務的行業有科技公司、工廠、學校及餐廳等，適應不良的狀況有別，深耕服務會依各自狀況，給予「個別化」協助與輔導。

張大春表示，勞工局積極推動「職場深耕服務」，依據個別需求提供協助，或是資源連結，包含就業諮詢、職涯探索或職務再設計等，協助他們排除障礙，深耕職場，是一種對雇主及身心障礙者永續關懷的雙贏措施，歡迎有需求的企業或身心障礙民眾多加利用。