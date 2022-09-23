報廢警車一台標2000元？ 北市議員質疑：賤賣警車恐圖利

台北市警察局編列明年歲入預算，將報廢60輛汽車、340輛機車，預計歲入23.5萬， 一台汽車拍賣標價僅2000元。但北市議員李慶元指出，2000元太低，形同賤賣二手警車，恐有圖利二手車商之嫌。對此，台北市警局表示，將會再統計過去5年拍賣總金額，作為未來訂定歲入編列的標準。

根據內政部警政署「警察機關車輛設置基準」規定，警用巡邏車、偵防車使用滿15年，或使用達7年且使用里程數逾12萬5000公里，得依相關規定報廢汰換。

李慶元指出，以汽車來說，7年車齡、里程數12.5萬公里不算多，但是市府的拍賣底價僅2000元，若以同條件的Toyota二手車為例，隨便都可以賣到10、20萬，警察局的拍賣底價過低，照此慣例，是不是與二手車商掛勾？

李慶元認為，起標2000，那為何歲入編列上汽車每輛僅2千元？最起碼一輛車要編列一萬元以上。他建議7年以上的拍賣車輛訂一個底價；10年以上則另訂。

議員李傅中武也認為，雖警用汽機車是特種車輛，非自小客車，得標者需前往監理單位進行變更以及補稅，會有額外支出，但北市警訂的起標也太低，警局內部應檢討。

市警局以往汽機車是整批一起拍賣，去年共拍賣汽車118輛、機車307輛，拍賣總金額218萬5千多元，等於一輛汽車1萬多塊。市警局後勤科長薛克揚表示，拍賣底價較低是因為有部分車輛為事故車，加上警車是特種車免繳貨物稅，因此二手車商若得標，車輛變更需補繳萬元以上貨物稅，另警車外觀也須重新烤漆，因此擔心價錢訂太高，中古車商無利可圖就不會來標。

議會警政衛生委員雖然最後通過預算，但附帶意見，請警局統計近5年拍賣總金額，作為日後訂定歲入編列標準，以符合市場行情並確保市庫收益。