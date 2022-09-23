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日租別亂住 環境髒還拿不回退費虧大了

中央社／ 台北23日電

北市觀傳局今天呼籲，民眾出遊應慎選住宿場所，若住到非法日租套房可能不得不忍受髒亂環境，或是退訂了錢卻拿不回來；而從事非法日租被抓到還要吃上10至50萬元的罰鍰。

北市觀光傳播局新聞稿表示，旅客入住日租套房而引發消費爭議情形，民國111年截至8月為6件、110年為10件，而109年為7件。

觀傳局指出，業者普遍不會遵守「個別旅客訂房定型化契約」的規範，因此歷來旅客預訂日租套房，最常發生消費爭議案件為「退訂卻不退費」情形，不少日租套房環境簡陋、設備破舊，消費者通常入住後才發現無法接受環境，無法退費下只好屈就。

相關消費爭議包含業者性騷擾單獨入住的女性旅客，擅自、多次闖進女性顧客的房間；或棉被上有死蟑螂、腳印等，甚至旅客須與房東共用浴廁。

觀傳局長劉奕霆表示，不少原為消費爭議的案件，經觀傳局建議轉為檢舉獎金案件，業者經裁罰且罰金收繳完成後，旅客可獲得新台幣1萬5000元的獎金。民眾若不小心入住日租套房，可保存證據如訂房資料、房間內部照片等，事後向觀傳局檢舉討回公道，觀傳局也會保密檢舉人身分。

觀傳局並指出，近來有不少退休人士，將空閒房間或頂樓加蓋空間，於Airbnb等訂房平台刊登，提供旅客幾天住宿，遭觀傳局查獲並裁罰10萬元，當事人卻表示不知情日租套房定義。

觀傳局提醒，不動產租賃應注意相關法規，不論以什麼名義，收取費用而「以日或週，提供住宿、休息」，皆屬「發展觀光條例」定義的旅館業，依法須受10萬元至50萬元的罰鍰。

觀傳局表示，查緝非法旅宿（俗稱日租套房），110年裁罰144件、裁罰金額1459萬元，今年年截至8月底，已裁罰155件，裁罰金額1574萬元，已創下歷史新高。

觀傳局 套房

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