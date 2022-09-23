汐止金龍國小棒球隊招新生 迎來首位女球員

汐止區金龍國小少棒隊，成軍19年成績越來越好，每年也不斷招收新的隊員提升戰力，今年持續招收新生，新的學期有12位新球員加入，其中還有一位女隊員加入，小一新生楊小妹妹也成了金龍國小棒球隊第一位女隊員。

金龍國小校長呂金榮表示，早上在看學校進校門的時候，突然發現有一位女學生穿著學校棒球隊的服裝，後來詢問後才知道是棒球隊新球員，真的非常高興，因為，學校棒球隊成立的原因，就是希望小朋友能夠很樂於接觸棒球，楊適嫙從暑假的育樂營開始，就接觸棒球，應該是汐止地區第一位國小女子棒球隊員，這陣子訓練以來，楊小妹妹也喜歡上棒球，未來希望她能喜歡上棒球，跟也是棒球隊員的哥哥，兩個人一起玩，經由訓練之後也能上場參加比賽。

新北市議員張錦豪指出，自己是金龍國小家長會會長，在得知棒球隊增加了一位女球員真的相當開心，知道楊小妹妹的哥哥也在金龍國小擔任棒球隊的隊員，而適嫙從暑假參加學校棒球育樂營之後就很有興趣，跟著哥哥一起在學校練習，再加上他們的爸爸也一直很支持學校的棒球發展，所以，也讓女兒一起參加棒球隊。

金龍國小棒球隊員楊適嫙說，因為想說可以跟哥哥一起練球，所以開學後就加入學校的棒球隊，來玩看看，一起訓練後覺得還不錯，現在對棒球有興趣，因為覺得棒球很好玩，只是腳會很酸，在教練指導下，現在打球比較強，接球還要再練，希望能夠越來越好，能夠上場比賽。

現在是小一新生的楊小妹妹也開始跟著大家一起訓練，就從樂樂棒球開始，先培養興趣，在教練的指導下，練投球也打擊，上場打球也是有模有樣，這一天身為學校家長會長的新北市議員張錦豪也特地為楊小妹妹加油打氣，希望在專業教練的指導下持續練球，球技越來越好，有機會上場比賽，為學校爭光。