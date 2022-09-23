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汐止水返腳講堂咖啡分享 學員勤練手沖咖啡

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
水返腳講堂咖啡課，新北市議員周雅玲也全程參與，和大家一起分享如何沖出一杯好咖啡。 圖／觀天下有線電視提供
水返腳講堂咖啡課，新北市議員周雅玲也全程參與，和大家一起分享如何沖出一杯好咖啡。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所推出的水返腳講堂，規劃了多元課程，其中一堂是咖啡課，吸引不少喜歡喝咖啡的民眾報名參加，如何自己手沖咖啡，學員們學的好認真，也勤練習，咖啡學姊也就是新北市議員周雅玲也全程參與，和大家一起分享如何沖出一杯好咖啡。

汐止區公所水返腳講堂位於四樓的上課空間裡，充滿了濃濃的咖啡香，一開始先由老師示範手沖咖啡，從磨豆子、注水、悶蒸等步驟，學員們認真聽認真看，接著也勤練習，有學員一個小時就練了三次，當然，老師也會一對一指導，包括注水水量要穩、如何畫開等等。

咖啡老師唐芯指出，雖然，只有一堂的時間，但是學員們都很開心，也體會到手沖咖啡是一件幸福的事，當天主要是教學員手沖咖啡的技巧，讓他們了解在家自己沖一杯好喝的咖啡，是很簡單的。

學員說，平時就會喝咖啡，覺得咖啡很好喝，平常在家都是沖濾掛式的，想說來學一下，咖啡怎麼泡會更好喝，聽老師講還有指導後收獲很多，課堂上自己就練習沖了三次，覺得有進步，從第一杯大家都喝不下去到第三次就還可以，學的很開心。

新北市議員周雅玲表示，很開心由汐止區公所主辦從9/13日到10月初，連續有十堂課的水返腳講堂，其中有一堂課是由Candy老師來上香醇咖啡課程，雖然，是晚上時間上課，但是市民報名踴躍，課堂上大家對於咖啡的沖泡都驚艷連連，包括手沖技巧、香氣都很有興趣，雖然，有很多是初學者，但是一堂課下來大家都收獲不少。

咖啡 汐止

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