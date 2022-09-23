雙溪長輩開心過重陽 區長送上大紅包賀禮

為慶祝即將到來的重陽節，今(23)日雙溪區公所在區長藍瑞珉的帶領下，到訪區內百歲人瑞家中，並送上大紅包和豬腳麵線等賀禮，祝福百歲人瑞「呷百二」，現場好熱鬧，長輩也都很開心。

農曆九月初九是重陽節就快要到了，為了祝賀雙溪區內的百歲人瑞，雙溪區長藍瑞珉帶領團隊一一到府探望長輩，另外新北市靈聖殿慈善功德會一行人也共同準備了許多祝壽禮品。

雙溪百歲人瑞家中想必都是熱鬧非凡，包括雙溪區公所，新北市靈聖殿慈善功德會等一行人，帶著眾多祝賀禮品要來為這些長輩提前慶祝重陽節，有象徵長壽的豬腳麵線、圓滿的蘋果，紅包，營養補給品等等，都是要來給長輩祝壽，希望他們都可以健健康康呷百二。

雙溪區長藍瑞珉說，很開心可以到百歲人瑞家拜訪，看到每位長者都健健康康而且家庭美滿，也感謝靈聖殿一行人不遠千里準備這麼多豐富的禮品，讓長輩開心過重陽節。