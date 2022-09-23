偏鄉「溪」望工程 雙溪高中建築實作營登場

遠雄文教公益基金會和EDC專長探索中心合作「建築規劃實作營」，今(23)日來到雙溪高中進行課程，受到學生喜愛，希望可以觸及到更多、更廣的孩子，讓學生認識建築不只是建築，是文化、技術、美學、科技的結合。

EDC專長探索中心執行董事長李可鈞說，這次在雙溪高中的「建築規劃實作營」，目的是種下更多各領域人才的種子。建築與人、生活息息相關，建築包含了的美學、設計、文化、功能、技術諸多面向，綜合了各種科技、知識、行業，不單侷限於字面上的意思。若以建築作為一個切入點，將能啟發相關產業的人才。

「建築規劃實作營」參與的學員，透過大學建築教授及專業建築師的帶領了解建築規劃與實務，有助於他們判斷未來方向。透過實作體驗建築師和客戶的溝通過程，練習現今高中生最缺乏的表達力與說服別人的能力，從小建立專業素養。

雙溪高中學生林意婷說，因為家裡從事建築相關產業，故對於建築方面本身並不陌生，而且還有著濃厚的興趣，平時在家也會手作模型屋，這兩天課程更能深入了解建築，收穫很多。