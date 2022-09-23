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金山避難收容演練 國小生實地防災體驗

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區公所避難收容演練，中角國小三年級的學生透過實地的演練瞭解當災害發生需要緊急避難時，該何去何從。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所避難收容演練，中角國小三年級的學生透過實地的演練瞭解當災害發生需要緊急避難時，該何去何從。 圖／紅樹林有線電視提供

近來地震頻傳，突顯防災、避難意識的重要性，為了讓防救災與避難觀念向下紮根，金山區公所辦理避難收容演練，邀請中角國小三年級的學生，到萬壽市民活動中心，也是避難收容處所來，透過實地的演練瞭解當災害發生需要緊急避難時，該何去何從。

因應新冠疫情，進入避難收容處所量測體溫、酒精消毒是第一步驟，而後才是收容登記、物資領取，在整場收容演練中，學生們也相當認真聽取每一關志工的解說，並進行實地的體驗，最後公所以趣味的有獎徵答結尾，讓孩子們對於這場演練都留下深刻印象。

金山區長廖武輝說，相當感謝慈濟師兄師姐、萬壽里志工以及衛生所派人前來參與，讓演練過程能夠更逼真，而災害的發生往往不可預期，期待孩子們透過演練，能夠習得防災、避難的知識，更希望這份知識能夠永遠只是備而不用，才是最好不過。

金山 衛生所 疫情

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