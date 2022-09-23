金山避難收容演練 國小生實地防災體驗

近來地震頻傳，突顯防災、避難意識的重要性，為了讓防救災與避難觀念向下紮根，金山區公所辦理避難收容演練，邀請中角國小三年級的學生，到萬壽市民活動中心，也是避難收容處所來，透過實地的演練瞭解當災害發生需要緊急避難時，該何去何從。

因應新冠疫情，進入避難收容處所量測體溫、酒精消毒是第一步驟，而後才是收容登記、物資領取，在整場收容演練中，學生們也相當認真聽取每一關志工的解說，並進行實地的體驗，最後公所以趣味的有獎徵答結尾，讓孩子們對於這場演練都留下深刻印象。

金山區長廖武輝說，相當感謝慈濟師兄師姐、萬壽里志工以及衛生所派人前來參與，讓演練過程能夠更逼真，而災害的發生往往不可預期，期待孩子們透過演練，能夠習得防災、避難的知識，更希望這份知識能夠永遠只是備而不用，才是最好不過。