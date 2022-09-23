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0+7若上路可投票嗎 北市選委會希望開放

中央社／ 台北23日電

北市選委會今天辦理投票模擬演練，民政局長藍世聰被問及0+7檢疫新制上路後能否投票時表示，自主健康管理者應該要可以投，不過還是需要中選會明確說明。

台北市選舉委員會今天與信義區公所、財團法人中華民國唐氏症基金會等共同辦理模擬投票演練。北市選委會代理主任委員、民政局長藍世聰，被媒體問及10月13日0+7檢疫新制上路後，入境者能否投票。

藍世聰說，0+7的7天是自主健康管理期，應該要可以投，就像現行3+4的後4天自主管理期也可以投票一樣。北市選委會希望開放，但還是要中選會說明清楚。

北市選委會表示，今年11月26日將舉行地方公職人員選舉，分別為市長（淺黃色）、市議員（白色）及里長（粉紅色）3 張選舉票，同日合併辦理公民複決投票（白色），北市設置 1755 個投開票所及動員 3萬4222 名工作人員，規模龐大，加上疫情影響，選務工作繁重複雜。

北市選委會指出，特別在現場擬真布置，如領票處、圈票處遮屏、投票匭等投票所物品，信義區公所人員演練投票流程，包括查驗身分證、領選舉票、領公投票、圈票及將選舉票跟公投票分別依顏色投入投票匭等。

此外，並演練投票日應注意及禁止投票日競選、助選等 7 項禁止行為與其因應方式等。也為鼓勵身心障礙者安心投票，特別邀請唐氏症基金會帶領唐寶寶們以實際體驗投票認識瞭解投票流程。

北市選委會表示，本次模擬演練，除了讓民眾了解投票程序及投票日應注意及禁止行為之外；也希望藉由模擬投票，讓身心障礙者能夠安心地行使公民權。

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