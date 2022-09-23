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蔡淑君喊月票1280加龜山 呼籲侯友宜跟張善政溝通納政見
交通月票1280元可以搭乘雙北捷運、公車，新北市議員蔡淑君表示，不少民眾會搭捷運轉乘搭機捷，或是搭公車到桃園龜山地區，但月票範圍沒有包含龜山，她呼籲新北市長侯友宜要跟同黨的桃園市長參選人張善政溝通，納入政見中。侯友宜表示，將請交通局跟桃園多溝通。
蔡淑君表示，機捷納入1280元交通月票，不是新北市說得算，桃園市也要同意，桃園市長鄭文燦11月26日也將卸任，1280可以搭乘雙北捷運、公車，雙北三環公車也可以搭到桃園龜山地區，但龜山地區沒有納入1280使用範圍內。
蔡淑君表示，他推動這項政策不是要圖利林口，而是要造福兩市鄉親，1280是不記名，只要有買就可以搭乘，雖然新北有去協調，但張善政目前還沒有將這項納入政見中，她希望侯友宜一定要跟張善政溝通。
侯友宜表示，將請交通局與桃園多溝通，增加運量對彼此沒有不好。交通局長鍾鳴時表示，北北桃是共同生活圈，會密切去協商，促成各縣市最大利益。
另外，蔡淑君也提到，林口交流道南出北入匝道已多次流標，可能不是金額問題，是技術面問題。目前林口人口數快速成長，希望市府及早規劃文小五新設學校，也爭取每校都有足夠專科教室。
鐘鳴時說，林口交流道南出北入匝道已流標8次，先前可能有風險考量，高公局已完成變更重新檢討經費跟工期，這次是第二次修正第一次再招標，拉升幅度較高，經費超過十億元，希望可順利招標。
針對文小五用地，侯友宜表示，林口區的國中國小都很熱門，市府會去考慮，該提早做就提早做。
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