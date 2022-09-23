快訊

台84線嚴重車禍！3輛大車撞成一團車頭全毀 駕駛意識不清急送醫

獨／來陰的？民進黨要資策會3天內交高虹安資料 柯文哲下令回擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡淑君喊月票1280加龜山 呼籲侯友宜跟張善政溝通納政見

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，將請交通局跟桃園多溝通。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，將請交通局跟桃園多溝通。記者江婉儀／攝影

交通月票1280元可以搭乘雙北捷運、公車，新北市議員蔡淑君表示，不少民眾會搭捷運轉乘搭機捷，或是搭公車到桃園龜山地區，但月票範圍沒有包含龜山，她呼籲新北市長侯友宜要跟同黨的桃園市長參選人張善政溝通，納入政見中。侯友宜表示，將請交通局跟桃園多溝通。

蔡淑君表示，機捷納入1280元交通月票，不是新北市說得算，桃園市也要同意，桃園市長鄭文燦11月26日也將卸任，1280可以搭乘雙北捷運、公車，雙北三環公車也可以搭到桃園龜山地區，但龜山地區沒有納入1280使用範圍內。

蔡淑君表示，他推動這項政策不是要圖利林口，而是要造福兩市鄉親，1280是不記名，只要有買就可以搭乘，雖然新北有去協調，但張善政目前還沒有將這項納入政見中，她希望侯友宜一定要跟張善政溝通。

侯友宜表示，將請交通局與桃園多溝通，增加運量對彼此沒有不好。交通局長鍾鳴時表示，北北桃是共同生活圈，會密切去協商，促成各縣市最大利益。

另外，蔡淑君也提到，林口交流道南出北入匝道已多次流標，可能不是金額問題，是技術面問題。目前林口人口數快速成長，希望市府及早規劃文小五新設學校，也爭取每校都有足夠專科教室。

鐘鳴時說，林口交流道南出北入匝道已流標8次，先前可能有風險考量，高公局已完成變更重新檢討經費跟工期，這次是第二次修正第一次再招標，拉升幅度較高，經費超過十億元，希望可順利招標。

針對文小五用地，侯友宜表示，林口區的國中國小都很熱門，市府會去考慮，該提早做就提早做。

新北市議員蔡淑君表示，不少民眾會搭捷運轉乘搭機捷，或是搭公車到桃園龜山地區，但月票範圍沒有包含龜山，她呼籲新北市長侯友宜要跟同黨的桃園市長參選人張善政溝通，納入政見中。記者江婉儀／攝影
新北市議員蔡淑君表示，不少民眾會搭捷運轉乘搭機捷，或是搭公車到桃園龜山地區，但月票範圍沒有包含龜山，她呼籲新北市長侯友宜要跟同黨的桃園市長參選人張善政溝通，納入政見中。記者江婉儀／攝影

新北市長 桃園市長 侯友宜

延伸閱讀

張善政看中壢路口批市府忽視 提機車用路人「三要」

影／被質疑工作怎麼寫博士論文？ 侯友宜：一切按照規定

民調落後影響選情 ？張善政說始終有信心 批鄭文燦工程差

批鄭運鵬國文不佳 張善政再喊話「停止抹黑」

相關新聞

2歲娃頸歪斜！議員爆教保員強迫餵食 中市府：壓額頭餵水將查證

民進黨議員林祈烽今總質詢表示，北屯區某幼兒園的2歲男童，7月底到校回家後，頸部歪斜無法復位，經住院1周才恢復，教保員壓迫...

蔡淑君喊月票1280加龜山 呼籲侯友宜跟張善政溝通納政見

交通月票1280元可以搭乘雙北捷運、公車，新北市議員蔡淑君表示，不少民眾會搭捷運轉乘搭機捷，或是搭公車到桃園龜山地區，但...

資收物換好禮 淡水漁人碼頭周日登場

新北市環保局將於9月25日下午於淡水漁人碼頭辦理「點石成金回收讚，資源回收宣導活動」，除了傳達正確的分類回收方式外，現場...

9026路線傳將減班不停南港車站 民眾炸鍋 基隆府：還在協調

大都會及首都客運聯營的9026國道路線，因長期虧損和疫情衝擊將行駛到10月底，11月1日起擬由新業者福和客運接手，但傳出...

北市九合一選舉模擬投票演練 發燒可戴手套投票

台北市選舉委員會上午舉辦年底九合一選舉模擬投票演練，今年台北市投開票所指引標示及選舉公報，將和其他縣市不一樣。民政局指出...

消失的北門／柯文哲打開的北門恐又將遭高樓埋住 這次市府態度消極

國定古蹟北門重見天日，是台北市長柯文哲任內亮眼政績。但鄰近北門的「相機街」近來冒出危老改建案，擬建15層高樓，完工後若從北門正面看來，後方猶如聳立高柱；若從總統府周遭方向看過來，北門更形同消失。文資人士表示，這是北門的浩劫，呼籲好不容易讓北門重現的柯文哲，別讓北門又不見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。