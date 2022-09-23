資收物換好禮 淡水漁人碼頭周日登場

新北市環保局將於9月25日下午於淡水漁人碼頭辦理「點石成金回收讚，資源回收宣導活動」，除了傳達正確的分類回收方式外，現場民眾只要回收正確，即可兌換各種環保實用好禮。

環保局表示，本次資源回收宣導活動結合「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」辦理，民眾只要在9月25日下午3點到5點至淡水漁人碼頭服務中心旁的活動攤位，攜帶3個以上資源回收物，如玻璃瓶、寶特瓶、鐵鋁罐、紙杯及塑膠飲料杯等，即可限量兌換環保衛生紙、水晶肥皂等實用的環保生活好物，另回收5個玻璃瓶容器更加碼贈神秘禮物1份。

環保局說明，玻璃瓶容器的樣式多元，包括汽水玻璃瓶、提神飲料玻璃瓶、酒瓶、廢農藥容器等等，每年回收數量高達3億2401萬公噸。玻璃容器回收需經過分類、分色、去雜質、破碎及洗滌等處理流程，若未經分色即混雜，便會造成後端再利用的困難，導致玻璃瓶堆積如山，因此環保局也提醒民眾加強玻璃瓶回收，並應依透明、綠色、褐色三色分類，提高回收再利用率。

環保局呼籲，民眾除做好資源回收，並應從源頭減少垃圾產生，而考量回收物品種類繁多，為協助民眾判斷如何回收，環保局推出「回收物品易查通」網站，讓民眾能更清楚各類生活用品廢棄後的回收方式，以減少資源錯置。

回收物品易查通：https://recycle.ntpc.gov.tw/Article/Page/16