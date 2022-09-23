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新北客家文化攝影展 貼近社區巷弄25日板橋展出

中央社／ 新北23日電

新北市政府客家事務局今天表示，與枋橋文化協會合作，25日於板橋古城府中地區文昌街舉辦客家文化攝影展，為10月新北義民爺文化祭活動揭幕，盼望讓客家文化貼近社區。

新北市府客家局今天表示，新北客家居住人口已達67萬人，其中有11萬人分布在板橋都會區，居29區之冠，可稱新北客家第一大區；板橋擁有獨特的都會客家型態，蘊藏為數不少的客家文化，值得細細探尋。

客家局新聞稿表示，攝影展於板橋府中地區文昌街充滿複合式創意的餐飲空間「在一起咖啡廳」展出，由台灣攝影家交流協會團隊拍攝，彙整客家文化相關影像，訴說光和影背後的客家故事。

攝影作品包括客家相關主題，如客家民俗信仰的定光古佛塑像、新北客家文化園區客家圓樓前迎賓雙獅慶典、義民祭挑擔、板橋汀州客移民江家古厝等。

另也廣泛彙集各地客家特色影像，如高雄美濃的油傘、苗栗銅鑼的杭菊、南投客庄節慶國姓搶成功、及新竹新埔鎮曬柿餅、新竹義民節慶等，盼望攝影作品走進巷弄，勾起鄉親對客家原鄉歲月的美好回憶，喚起每個人心中的悸動。

客家局說，今年度義民爺文化祭將於10月1日至3日於新北市政府前市民廣場舉辦，10月22日至23日也將與枋橋文化協會合作，於板橋區文昌街生活學堂市集，設置客家職人DIY體驗攤位。

客家文化

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