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9026路線傳將減班不停南港車站 民眾炸鍋 基隆府：還在協調

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
9026傳將減班不停南港車站民眾炸鍋，基隆府：還在協調。記者游明煌／翻攝
9026傳將減班不停南港車站民眾炸鍋，基隆府：還在協調。記者游明煌／翻攝

大都會及首都客運聯營的9026國道路線，因長期虧損和疫情衝擊將行駛到10月底，11月1日起擬由新業者福和客運接手，但傳出將減班且不停南港車站，要改至南港展覽館，引起安樂區民眾反彈，認為不方便，且擔心停駛。市府表示，會再協調，尚未定案，10月底也不會發生停駛問題。

9026路線已經有13年，從基隆市安樂區行經國道1號、國道3號，往返汐止及台北市南港。因長期虧損和疫情衝擊，今年5月貼出公告，預計今年11月1日起暫停行駛，公路總局指出，擬由福和客運接手經營。

大都會客運表示，公路總局已有新團隊得標，11月前要籌備完成，大都會至10月底會每天來回96班次正常行駛。但地方憂心是否能無縫銜接，怕有空窗期無車可搭。

據了解，新業者將實施減班及取消停靠「南港車站」，讓長期倚賴這條路線從安樂到南港轉搭高鐵、捷運民眾炸鍋，今天很多人表達不滿及憂心，民眾說，聽說要減班，恐未來雖有業者接手，但會十分不便。

副議長林沛祥說，每35人的車位，平常多是在南港車站上15人、南港展覽館上15人，天成飯店上5人。現在如果要變更為只停南港展覽館，變成30人統統要擠到南港展覽館搭車，將非常不方便，民眾不知正確訊息，市府要站出來解決。

市府交通處長蘇先知表示，業者有跟公路總局申請減班跟變更停站，不停南港站，改停展覽館，市府並不同意，目前相關單位還在討論中，預計年底才會定案，10月底不會發生停駛問題。

國道 客運 公車

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