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北市九合一選舉模擬投票演練 發燒可戴手套投票

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市選舉委員會上午舉辦年底九合一選舉模擬投票演練。圖／民政局提供
台北市選舉委員會上午舉辦年底九合一選舉模擬投票演練。圖／民政局提供

台北市選舉委員會上午舉辦年底九合一選舉模擬投票演練，今年台北市投開票所指引標示及選舉公報，將和其他縣市不一樣。民政局指出，北市試辦美學設計，標示及選舉公報經過台灣設計研究院專業的美學優化設計後，有助於城市美學及選務品質提昇。

因應現行防疫規定，上午還演練民眾配合戴上口罩、量額溫及手部消毒，進入投票所前及領取選票，選務人員要求民眾拉下口罩核對身分證比對容貌，還演練有民眾發燒投票帶手套，須進到專屬防疫圈票處。

市選委會表示，投票當天會量額溫，有民眾發燒還是可以投票，提供讓民眾戴手套入內，也有規畫專門動線專人引導領票進入防疫遮屏圈票，投票後工作人員會馬上清消遮屏，手套要丟入出口處垃圾袋。

北市選舉委員會代理主任委員藍世聰表示，若按照目前「3+4」規定，前3天是不能投、4天自主管理可以出門當然就可以投票，所以「0+7」這7天也是自主管理、都可以出門，就應該要讓這些人投票，希望中選會能明確說明，北市希望能開放投票，尊重人民投票權益。

民政局指出，今年選舉公報以台北市作為合作優先示範城市，公報的版面編排上，在符合法規跟印刷限制下，延續去年公投公報的紅黑整體印象，特別針對候選人的資訊做更清晰的梳理，主要特色是善用紅黑限制，將重點以紅色凸顯。

另外，以多欄式的架構，控制每一行的文字量，增加閱讀性。將候選人的資訊做塊狀的資訊安排，左側呈現號次及基本資料優化原來姓名、出生年月日、性別、出生地的獨立分欄呈現，右側呈現學經歷與政見，有效快速找到需要的資訊。

民政局指出，以投票流程圖取代給工作人員使用的布置圖例，清楚呈現投票步驟。提醒大家，今年11月要記得領公投票、選舉票兩種公投。

藍世聰指出，今年11月26日將舉行地方公職人員選舉，分別為市長(淺黃色)、市議員(白色)及里長(粉紅色)3張選舉票，同日合併辦理公民決投票(白色)，北市設置1755個投開票所及動員3萬4222名工作人員規模龐大。

藍世聰指出，因COVID-19疫情影響，增加防疫工作的挑戰，選務工作相當繁重複雜，因此今天特別在現場擬真布置「領領投」領票處、圈票處遮屏、投票匭等投票所物品。

北市選舉公報比較。圖／北市民政局提供
北市選舉公報比較。圖／北市民政局提供

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