2歲娃頸歪斜！議員爆教保員強迫餵食 中市府：壓額頭餵水將查證

民進黨議員林祈烽今總質詢表示，北屯區某幼兒園的2歲男童，7月底到校回家後，頸部歪斜無法復位，經住院1周才恢復，教保員壓迫幼兒頸部餵水、1分鐘餵食10口飯，質疑有兒虐行為。台中市教育局表示，經檢視幼兒園監視器，無強迫餵食行為，但有壓幼童額頭餵水，將進一步查證。

該幼兒園園長表示，家屬指控非事實，影片是斷章取義，不是那樣的，已配合警方、台中市教育局、社會局調查，並提供多日影片，盼能還清白。

林祈烽說，108年迄今，台中市傳出多起兒虐案，他近日接獲陳情，在北屯區某幼兒園，就讀幼幼班的2歲男童，7月底上學回家後，脖子往右邊歪斜，學校卻說沒什麼事，家長送醫後診斷為「頸部無法復位」，經住院1周才恢復。

林祈烽在議場播放影片，畫面中男童咬著奶嘴走動，但脖子朝右邊歪斜，無法恢復正常狀態。他批評，家長8月1日通報教育局，要求調閱學校內的監視器錄影畫面，但教育局卻不提供，甚至說得等都發局同意才同意；幾經催促才提供錄影內容，質疑教保員對幼童強迫餵水、餵食的不當行為。

民進黨議員鄭功進質疑，從家長8月陳情迄今，教育局調查結果是什麼？他疑似兒虐案件，要在10天內給家長交代。

台中市教育局表示，針對2歲男童斜頸案，社會局家防中心已完成訪視，經檢視幼兒園內的監視器畫面，並未發現不當對待行為，將由醫療整合評估中心，複判傷勢發生原因；如調查有兒虐或不當對待行為，將依法從重處分。

教育局表示，該幼兒園內的錄影畫面，教室桌子有用餐隔板遮蔽，有教保員壓幼生額頭喝水，將進一步查證；畫面未發現強迫餵食的情形，但教保員站在幼兒身後餵飯，此行為不適當，當天幼兒沒有不舒服或哭泣行為，已要求該園確實改善。

該幼兒園園長表示，家屬指控非事實，影片是斷章取義，不是那樣的，已配合警方、台中市教育局、社會局調查，並提供多日影片，盼能還清白。

園長說明，這名2歲男童在七月底放學回家交給阿嬤，並無異常，家長在晚間9時打電話說明男童頸部歪斜，隔天需要就醫，並要求調錄影帶；隔天男童就醫前還有陪哥哥上學，在門口與教保員互動都正常，晚間6時長家到幼兒園調錄影帶，園方也依家長要求，讓家長看錄影帶。

園長表示，園方想關心男童就醫狀況，詢問是否可陪同就醫，但都沒有下文，家屬指控非事實，園方已配合警方、台中市教育局及社會局調查，提供錄影帶等，盼能透過調查還園方清白。