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影／民眾用輪胎當浮板在新店直潭捕魚 議員批保育毀於一旦
新北推動封溪護漁，但近期卻有民眾在新店溪流域內，以輪胎當做簡易浮板，直接在溪流中撒網捕魚。新北市議員劉哲彰質疑，新店溪從7年前開始做保育，多年的努力會毀於一旦，新北市長侯友宜表示，為了生態能做就要做。
劉哲彰表示，新店溪流域廣闊，他昨天到新店直潭，卻發現有民眾用輪胎當簡易浮板，直接在溪中撒網捕魚，批評濫捕嚴重、無法可管，卻只能封溪護漁，去年就不斷跟農業局反映，卻說沒經費，評估需要三百多萬元，攸關永續環境，直問侯友宜要不要花這筆錢。
劉哲彰認為，如果民眾每天這樣捕魚，只要一、兩個月就把生態毀了，2016年開始做相關保育，結果民眾現在開始捕魚，會毀於一旦，他知道生態調查會花很多錢，就是卡在經費問題，不然從去年就可以做，很多生態團體都很樂見。
侯友宜表示，為了生態可以更好，能做就要做，會指示農業局，會做封溪護漁相關公告。農業局長李玟表示，農業局會依照市長裁示處理，責成新店區公所會找專家一起做，經費會由農業局負責。
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