快訊

台84線嚴重車禍！3輛大車撞成一團車頭全毀 駕駛意識不清急送醫

獨／來陰的？民進黨要資策會3天內交高虹安資料 柯文哲下令回擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

參與式預算總成績 柯文哲：最成功的是進到校園去

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午出席台北市參與式預算論壇。圖／北市府提供
台北市長柯文哲上午出席台北市參與式預算論壇。圖／北市府提供

台北市長柯文哲上午出席台北市參與式預算論壇，表揚優秀論文及頒發感謝狀予多年來支持和參與的校方及專業師資們。柯文哲指出，參與式預算最大好處是以前公務員視民眾為洪水猛獸，現在走到第一線，和民眾直接參與討論溝通，這是公務體系很大的改變，最成功的是在高中，進到校園去。

柯文哲說，這8年來的提案錄案有477案，結案率達91.9％，已執行的預算大概有10億元，共超過121萬人次共同參與。他認為民主不是只有4年一次的投票，更重要的是平常的討論，就是所謂的民主審議。

柯文哲說，民主政治是需要培養的，他認為北市提出參與式預算，最成功的地方在於循序漸進，先從學校開始，另外，有學術界的參與，會讓參與式預算在發展過程中得到更多的回饋。

柯文哲指出，實施這麼多年 參與式預算的提案過程中就是對市民的民主訓練，要提出自己的想法與區公所和公務員討論，透過 i-Voting成案，一開始提案送到市府，大多不可行，後來覺得太傷情感，就叫公務員到第一線溝通，後來有3分之1的提案是直接編列預算直接執行，不需要進入後面的階段。

柯文哲說，最大好處是以前公務員怕和民眾溝通，視為洪水猛獸，現在走到第一線，公務員和民眾直接參與討論溝通，這是公務體系很大的改變，也建立了溝通的文化，這對雙方都有好處，再引進學術界，是很大的成就。

他還認為參與式預算對深化民主政治非常有意義，一開始也找里長，里長是地方的「頭人」，後來找各團體，最成功是在高中，進到校園去，民主需要培養訓練，在疫情前，連香港議員來訪，對這個政策最有興趣，他認為這是台灣民主的成績，也希望邊境解封後，如果要辦研討會，也能邀約香港議員們參加。

2022大選

延伸閱讀

柯文哲發言影響民調跌 黃珊珊：市長發言他自己要承擔

黃珊珊遭邊緣化？柯文哲：這國家就不正常 每天口水戰

綠黨公職追高虹安論文 柯文哲：傾全國之力打一個女生太過分

邊境將解封？ 柯文哲：不能寫SOP的都是屁話

相關新聞

2歲娃頸歪斜！議員爆教保員強迫餵食 中市府：壓額頭餵水將查證

民進黨議員林祈烽今總質詢表示，北屯區某幼兒園的2歲男童，7月底到校回家後，頸部歪斜無法復位，經住院1周才恢復，教保員壓迫...

蔡淑君喊月票1280加龜山 呼籲侯友宜跟張善政溝通納政見

交通月票1280元可以搭乘雙北捷運、公車，新北市議員蔡淑君表示，不少民眾會搭捷運轉乘搭機捷，或是搭公車到桃園龜山地區，但...

資收物換好禮 淡水漁人碼頭周日登場

新北市環保局將於9月25日下午於淡水漁人碼頭辦理「點石成金回收讚，資源回收宣導活動」，除了傳達正確的分類回收方式外，現場...

9026路線傳將減班不停南港車站 民眾炸鍋 基隆府：還在協調

大都會及首都客運聯營的9026國道路線，因長期虧損和疫情衝擊將行駛到10月底，11月1日起擬由新業者福和客運接手，但傳出...

北市九合一選舉模擬投票演練 發燒可戴手套投票

台北市選舉委員會上午舉辦年底九合一選舉模擬投票演練，今年台北市投開票所指引標示及選舉公報，將和其他縣市不一樣。民政局指出...

消失的北門／柯文哲打開的北門恐又將遭高樓埋住 這次市府態度消極

國定古蹟北門重見天日，是台北市長柯文哲任內亮眼政績。但鄰近北門的「相機街」近來冒出危老改建案，擬建15層高樓，完工後若從北門正面看來，後方猶如聳立高柱；若從總統府周遭方向看過來，北門更形同消失。文資人士表示，這是北門的浩劫，呼籲好不容易讓北門重現的柯文哲，別讓北門又不見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。