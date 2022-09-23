參與式預算總成績 柯文哲：最成功的是進到校園去

台北市長柯文哲上午出席台北市參與式預算論壇，表揚優秀論文及頒發感謝狀予多年來支持和參與的校方及專業師資們。柯文哲指出，參與式預算最大好處是以前公務員視民眾為洪水猛獸，現在走到第一線，和民眾直接參與討論溝通，這是公務體系很大的改變，最成功的是在高中，進到校園去。

柯文哲說，這8年來的提案錄案有477案，結案率達91.9％，已執行的預算大概有10億元，共超過121萬人次共同參與。他認為民主不是只有4年一次的投票，更重要的是平常的討論，就是所謂的民主審議。

柯文哲說，民主政治是需要培養的，他認為北市提出參與式預算，最成功的地方在於循序漸進，先從學校開始，另外，有學術界的參與，會讓參與式預算在發展過程中得到更多的回饋。

柯文哲指出，實施這麼多年 參與式預算的提案過程中就是對市民的民主訓練，要提出自己的想法與區公所和公務員討論，透過 i-Voting成案，一開始提案送到市府，大多不可行，後來覺得太傷情感，就叫公務員到第一線溝通，後來有3分之1的提案是直接編列預算直接執行，不需要進入後面的階段。

柯文哲說，最大好處是以前公務員怕和民眾溝通，視為洪水猛獸，現在走到第一線，公務員和民眾直接參與討論溝通，這是公務體系很大的改變，也建立了溝通的文化，這對雙方都有好處，再引進學術界，是很大的成就。

他還認為參與式預算對深化民主政治非常有意義，一開始也找里長，里長是地方的「頭人」，後來找各團體，最成功是在高中，進到校園去，民主需要培養訓練，在疫情前，連香港議員來訪，對這個政策最有興趣，他認為這是台灣民主的成績，也希望邊境解封後，如果要辦研討會，也能邀約香港議員們參加。