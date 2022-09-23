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台南推動路平專案 4個年度投入59億元改善道路

中央社／ 台南23日電

台南市政府持續推動路平專案，工務局今天表示，108年度至111年度間，市府爭取前瞻計畫經費，共投入新台幣59億元改善道路和通學步道。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，108年度至110年度編列9億8000萬元執行路平專案，完成66個路段，改善長度80.82公里；今年再編列4億3500萬元，預定完成41個路段，改善長度68.7公里，目前已完成13個路段。

市府也向中央爭取前瞻計畫經費，改善道路品質，分別獲內政部營建署核定145件道路改善共30億3600萬元，及交通部公路總局核定32件公路系統道路共14億5400萬元；其中36億7700萬元是中央補助款，台南市配合款8億1300萬元。

工務局指出，前瞻計畫相關經費主要聚焦在人行道及路面改善工程，包括道路配置重新規劃、規劃左轉車道、路口安全改善、增設行人庇護島、打造無障礙通行空間、擴大街角人行空間等，同時將管線人手孔蓋整合下地，增加植栽綠覆率。

在通學步道方面，市府檢討校園放學動線、可利用空間及周邊通行安全等，彙整專業意見及學校師生需求後，再透過校園圍牆解構退縮、建置人行道、增加照明、標誌標線重繪、交通號誌調整、規劃家長接送區、管線設施整合等工程，預定民國112年完成35條步道。

台南 路平專案

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