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新北2021年兒少被不當對待1.3萬件 家暴4211件占53％

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
透過圖片的引導和小孩的繪畫塗鴉，專家可從中發現端倪，進而保護兒少免於受虐。圖／新北市社會局提供
透過圖片的引導和小孩的繪畫塗鴉，專家可從中發現端倪，進而保護兒少免於受虐。圖／新北市社會局提供

兒少法行之有年，但兒童虐待事件仍時有所聞。新北市家防中心受理通報案件統計發現，2021年兒少遭受不當對待共1萬3701件，其中遭到家庭成員施虐的有4211件，約占31%，顯示有3成以上的兒少面臨家暴的風險。

家防中心分享，剛上小學一年級的小桃（化名）總是安靜地坐在位置上，經常一個人走路上學、回家。巡邏的警察發現小桃晚上一個人還待在公園裡，詢問小桃怎麼不回家，小桃卻說：「不喜歡回家」。

警察擔心小桃的安危，輕拍她的肩，想要帶他回派出所，再請家人來接，沒想到小桃大喊：「好痛」警察驚覺有異，捲起袖子查看，發現小桃的手上有一大片瘀青，追問是怎麼受傷的？小桃這才支支吾吾地說：「爸爸說我不乖，才會打我」。

警察趕緊聯繫家防中心，並且帶她去醫院驗傷，經過醫師的檢查，發現小桃除了有多處瘀青，還有新舊骨折，眼眶下的瘀青，也是被爸爸推頭撞牆所造成，驗傷報告看起來怵目驚心。

由於小桃年紀太小又害怕，無法說明白到底怎麼了，家防中心決定啟動兒童及少年司法早期介入，聯繫地檢署檢察官，協助司法偵訊；社工評估小桃暫時不適合返家，先保護安置。在許多專業網絡資源介入後，小桃的人身安全及權益獲得了保護。

新北市家防中心主任許芝綺呼籲，社區鄰里多一分關心，便能少一分遺憾。孩童除了因語言能力無法表達外，也較難接觸到其他人，因此發生家暴時，也因自我保護不足成了最危險的被害者。

新北市結合社政、警政、衛政、醫療、司法等資源，提供「兒童及少年司法早期介入」服務，透過專業醫療團隊傷勢研判、檢調司法程序啟動、司法偵訊及專家鑑定，讓證據替孩童說話，以及早發現，及時阻止虐待的發生。

許芝綺表示，民眾如有遭受暴力的困擾需要討論，可撥打113或主動洽詢各縣市政府家防中心，以尋求協助，若遇緊急狀況，請立即撥打110報警求助。

新北市結合相關網絡資源，提供「兒童及少年司法早期介入」服務，以確保孩童平安長大。圖／新北市社會局提供
新北市結合相關網絡資源，提供「兒童及少年司法早期介入」服務，以確保孩童平安長大。圖／新北市社會局提供
新北市家防中心不僅提供「兒童及少年司法早期介入」服務，也透過紫絲帶學堂進入校園宣導。圖／新北市社會局提供
新北市家防中心不僅提供「兒童及少年司法早期介入」服務，也透過紫絲帶學堂進入校園宣導。圖／新北市社會局提供

司法 警察

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