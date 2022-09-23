我的新北市粉專突破百萬粉絲 周日辦星光感謝祭回饋民眾

為慶祝新北市政府官方臉書「我的新北市」邁入11周年，且突破百萬粉絲數。新北市新聞局表示，將在9月25日下午4點，於板橋435藝文特區，舉辦「星光感謝祭」回饋一直以來支持「我的新北市」的粉絲，現場還有夏日童玩闖關、音樂表演、異國美食及戶外電影院活動。

新聞局表示，「我的新北市」於2011年4月21日成立，邁入第11周年了，是六都最資深、也是粉絲數最多的官方帳號。當初成立這個粉絲團的宗旨就是「新北大小事 都在我的新北市」，透過圖文、影音、直播及網路活動等方式，採取活潑、親切與即時性的回應與粉絲互動，另外配合市府重要政策、活動及民生資訊等發表貼文，讓所有想知道新北市吃喝玩樂資訊或是相關民生政策的朋友們，都可以得到第一手消息。

新聞局表示，經過多年努力經營下突破百萬粉絲數，為了感謝多年來粉絲朋友的陪伴，舉辦星光感謝祭，感謝市民支持。此次視覺設計以星空做為發想，融入富有台灣特色的復古童玩，設置闖關區，讓大朋友陪著小朋友一起重溫童年回憶。

另外現場邀請胖卡餐車準備了許多異國料理來回饋粉絲朋友，就如同新北市擁有多元文化，富有多種不同民情及風貌，另外特別設置繪馬牆讓參與活動的市民可以寫下願望或祝福，希望市民的百萬願望都能夠實現。

舞台活動還邀請最受小朋友喜愛的泡泡哥哥擔任主持人，街頭俏皮藝人鼓手羅小白及有多年演唱經驗流浪盒子帶給大家精采的表演，還有由公視製作的本土原創動畫電影《妖果小學－水果奶奶的大秘密》首次戶外放映，邀請民眾於星空下共同欣賞，享受愉快的親子時光，只要成為「我的新北市」粉絲就能免費入場。