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昔景消失回鄉再造 淡水居民李鎮榮獲農村界奧斯卡獎

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
淡水忠寮社區創立加入太陽能綠電合作社，合作推動屋頂型太陽光電 。圖／新北市智慧綠能社區合作社提供
淡水忠寮社區創立加入太陽能綠電合作社，合作推動屋頂型太陽光電 。圖／新北市智慧綠能社區合作社提供

今年67歲的新北市淡水區忠寮社區發展協會理事長李鎮榮，年輕時曾離家出外經營電子工廠，100年回到家鄉看到許多農地休耕，溪水不再清澈、鳥蟲不再鳴叫，孩提景色不再，使他萌生還原生態念頭，推動農村再生重現豐富生態資源榮景。農委會水保局昨頒發有農村個人奧斯卡獎之稱的「農村領航獎」，由李鎮榮摘得殊榮。

今年67歲的新北市淡水區忠寮社區發展協會理事長李鎮榮，是位土生土長的忠寮人，年輕時曾離家出外打拼，經營電子工廠，同時也從旁協助父親的養豬場營運，之後專注從事畜牧業三十多年，期間曾擔任過中華民國養豬協會的常務監事，累積的種種經歷，使得他對於畜牧業的生態擁有一定程度的了解並秉持自己飼養最安心的心態，開始養殖蛋雞提倡友善耕作。

100年回到家鄉，看到許多農地辦理休耕，昔日溪水不再清澈、鳥蟲不再鳴叫，孩提時的景色已不再，使他萌生還原生態的念頭，創立七人小組召集社區耆老及退休老師，作為社區決策中心一同推動農村再生，而新北農業局也透過農村再生計畫安排教育課程，協助運用當地的梯田、溼地，打造蜻蜓復育空間，重現豐富的生態資源榮景。

為了推廣友善環境，李鎮榮於社區內規劃「魚菜共生」生態園區，將農地中的雜草餵魚、養魚池的排放水引入筊白筍田過濾後，再排入公司田溪中，讓魚菜共生落實淨化水質打造生物友善棲地，並於109年依電業法成立太陽能綠電合作社，設置公民電廠讓公民參與智慧綠能，至今已有7座，除了節省夏季電力，售電收入也設立回饋金，供社區使用，逐步帶領社區打造「智慧綠能村幸福中田寮」實踐農村生產、生活、生態，落實生態永續發展的理念，在綠能應用、環境永續的加持下，李鎮榮帶領社區於第二屆金牌農村賽事榮獲全國優等。

行政院農業委員會水土保持局昨日頒發素有農村個人奧斯卡獎之稱的「農村領航獎」，由新北市淡水區忠寮社區理事長李鎮榮摘得殊榮，李鎮榮投入社區發展的十年間，帶領忠寮社區發展生態旅遊並帶動青年回游農村，忠寮社區也於去年獲台灣農村最高榮譽「金牌農村」優等社區，農業局協助社區落實里山倡議精神，促進社區「社會、經濟、環境」三面向整體平衡發展，營造屬於忠寮社區的里山生活圈。

李鎮榮表示，要吸引青年回鄉，農村社區必須要先從友善生態環境做起，有了好的生產環境，青年才有創意發展的空間，在投入社區發展的十年間，最終初心皆是「維護環境出發」，透過帶領社區推廣食農教育、魚菜共生等課程，將社區食農教育理念扎根、傳承及展演，且積極參與政府獎項努力讓社區發展被看見，忠寮追求的是農村最初的美好，也是對未來永續的期盼。

新北市農業局長李玟表示，農業局協助社區重現大屯山腳下的百年風華，推動社區發展需要熱情，李鎮榮帶領忠寮找回人與生態共存的方式，農村領航獎除了表揚對農村社區發展貢獻卓越之代表，更需積極參與農村再生共同為環境永續發展努力，恭喜李鎮榮理事長落實每一項社區發展、帶領社區朝向綠能發展。

李鎮榮理事長(左)推廣農村廚房與民眾的互動。圖／新北市農業局提供
李鎮榮理事長(左)推廣農村廚房與民眾的互動。圖／新北市農業局提供
李鎮榮投入社區發展的10年間，帶領忠寮社區發展生態旅遊並帶動青年回游農村。圖／新北市農業局提供
李鎮榮投入社區發展的10年間，帶領忠寮社區發展生態旅遊並帶動青年回游農村。圖／新北市農業局提供

農村再生

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