特教生家庭日10周年 新北辦活動建立親子關係

新北市攜手民間單位合作辦理特教生家庭日公益活動，提供全市國小集中式特教班身心障礙學生與家人參加，將於11月5日上午於迪卡儂三重旗艦店辦理，活動報名於9月22日開始，規劃超過30項活動建立親子關係。

教育局表示，特教生家庭日讓特教生站在平權上，鼓勵平時不易出門的特教孩子與家長共同參與活動。同時，為身障學生量身設計多元適應體育活動，如體驗划舟、攀岩挑戰..等，讓孩子成為場上最閃亮的主角。今年為慶祝10週年擴大辦理，將提供超過30種符合特教生體驗的運動類型、小市集、表演活動等，讓特教家庭享受難忘的家庭日。

今年主要規劃活動的迪卡儂三重旗艦店店長黃靖穎表示，今年規劃了10項全能大型運動派對包括馬術體驗、水上划舟、岩壁攀岩..等水陸各式體驗運動區、以及饌時小農市集健康品食區、運動表演區等超過30項活動。同時也邀請適應體育專業團隊全程協助活動進行，提供高品質、安全、健康、全家歡聚的另種學習體驗。

教育局長張明文表示，新北特教家庭日今年已邁入第10年，已是新北市重要的活動之一。今年特教生家庭日除了全家人有機會共同參與活動外，更首創結合適應體育活動，提供更多元、更豐富的活動。希望鼓勵每一位特殊生家長願意帶著孩子出來參與活動，建立更緊密的親子關係。