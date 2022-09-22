里長化身貓褓姆 汐止湖興里成立愛心認養小棧

新北市政府動保處推廣里辦公處成立認養小棧，這次和汐止最年輕的湖興里長郭書成合作，今(22)日成立了新北市第14處里辦公室愛心認養小棧，這也是汐止區第一處，里長郭書成將擔任貓褓姆，將認養訊息貼在里的群組還有臉書，希望順利找到新主人。

新北市政府動保處長楊淑方表示，汐止這裡是新北市第14座的里辦公室的愛心認養小棧，這是全國首創，希望一方面讓民眾能就近認養，增加動物之家的認養率之外，希望這裡能夠成為動物保護的窗口，藉由里長來帶動里民保護動物的觀念，讓越來越多人感受人與動物和諧的歡愉美好，建構新北市友善動物城市。

汐止區長陳建民指出，很感謝郭里長對動保議題的關心，希望由湖興里來帶動，大家有興趣都可以到里辦公室認養小棧看看，目前是以貓咪為主，如果有合適的就可以認養。

郭書成是汐止區湖興里的八年級生里長，當動保處與他聯繫希望在里辦公室成立里認養小棧，便一口答應，認養小棧設立於住家地下一樓，同時也將認養訊息貼在里群組讓里民知道，民眾可以先預約看貓，做好愛心認養服務。當里民在巷弄撿到奶貓時，郭書成也會協助餵養與照顧奶貓，待奶貓長大可以吃乾飼料時就會協助送養，2019至今已協助餵養3隻奶貓，希望在自己能力範圍幫助更多流浪毛寶貝順利找到新主人，重新擁有家的溫暖。

湖興里長郭書成說，因為，讀書的時候也有將流浪貓帶回家養的經驗，也有中途送養的經驗，所以，覺得這個說不定可以成為常設性的事情，像自己現在養的貓也是從奶貓開始，因為已經有感情了，送養不出去，然後，也有幫忙中途三隻的流浪貓，後來也都送出去了，牠們現在也都過的很快樂，做這件事情對我個人來說，覺得蠻辛苦，但蠻快樂的，所以，希望這樣的事情也能在里辦公室發生。

郭書成接下來將擔任貓褓姆，一開始，先照顧從新店動物之家送來的二隻流浪貓，並且協助他們找到新的家，因為，八年級的他也一直在經營臉書社團，所以，接下來他也將時常把待認養的流浪貓拍美照，並且將認養訊息貼在里的群組還有臉書，希望幫助更多流浪毛寶貝，順利找到新主人，重新擁有家的溫暖。