全國製茶賽展現青農力 淡水王茂林勇奪季軍

「2022全國部分發酵茶製茶技術競賽」，條形包種茶組共有16名選手參加，進行2天1夜的製茶技術競賽，老、中、青同場較勁，新北青農囊括半數獎項，其中一位來自淡水區番薯里傳承第四代的青年茶農王茂林獲季軍榮耀。

青年茶農王茂林不僅是家承父親里長王壽喜的製茶技術與經驗，在七月雙北製茶比賽中，獲頭等獎後更代表新北市參與這次的全國賽，更將技術往上精進。

青年茶農王茂林表示，製茶技術競賽，讓茶農能夠相互交流砥礪，製作出更優質的新北好茶獨特風味，而這次比賽環境與以往不同，除了要有耐心更要細心掌握空氣溫度與濕度，可說是一大挑戰。

王茂林今年43歲，經營「新合益農藝芳」個人工作坊，年少從事貨運業，早期因父親里長王壽喜退休將山上茶園復耕，跟著父親學習茶園管理與製茶技巧，也到茶改場學習精進技術，曾獲108年及111年製茶技術競賽大小獎項，更在今年全國部分發酵茶製茶技術競賽獲得季軍。

王茂林說，比賽不只是為了得獎，更是要證明自己，收獲成果，並且學習各代表選手的經驗，也希望未來能夠帶動地方支持在地青年茶農，讓新北好茶品牌提升新價值。