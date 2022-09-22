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淡水大庄公園添體健設施 議員揪長者歡樂啟用

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區大庄一號公園新增體健設施，市議員蔡錦賢邀請社區長者來到公園進行啟用，讓阿公阿嬤來公園運動不用排隊。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區大庄一號公園新增體健設施，市議員蔡錦賢邀請社區長者來到公園進行啟用，讓阿公阿嬤來公園運動不用排隊。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區沙崙路與淡海路十字路口旁的這一座大庄一號公園，是沙崙地區居民最常使用的公園，但除了原有的兒童設施外，能夠使用的器材相當少，因此，新北市議員蔡錦賢爭取新增體健設施，並邀請社區長者來到公園進行啟用，讓阿公阿嬤來公園運動不用排隊。

新北市議員蔡錦賢表示，這一座公園不僅是只有大庄里，還有鄰近的油車里及沙崙里的居民會來這裡使用，在新增設施後，可以讓長者多加運動，也藉由多樣性的體健設施強化年長者「平衡力」、「反應協調能力」及「上、下肢肌力」，大庄里長林建仲表示，由於大庄一號公園就位於大樓林立的社區當中，平常下午就會有許多民眾來到這裡休閒或是帶著孩童來到這裡遊玩，人潮相當多，在增加設施四座設施後，讓公園更富豐。

淡水區長巫宗仁表示，感謝議員與里長的支持及努力，針對逐年增多的銀髮族群，淡水區公所於公園、綠地及廣場持續改善及增設體健設施，這次增加雙人腹肌板、雙人漫步機、雙人晃板、高低單槓，希望鼓勵年長者多走出戶外活絡筋骨，後續公所除持續推動改善更新轄內體健設施，提供年長者更好更完善的休憩及運動空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。

淡水

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