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貢寮區長送禮百歲人瑞 全在仁里里如長壽村

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區三位百歲人瑞竟然全都出自於仁里里，里長吳勝福笑稱自己的里是長壽村。圖／觀天下有線電視提供
貢寮區三位百歲人瑞竟然全都出自於仁里里，里長吳勝福笑稱自己的里是長壽村。圖／觀天下有線電視提供

為慶祝即將到來的重陽節，今(22)日貢寮區長鍾耀磊到訪區內共三位的百歲人瑞，這三位百歲人瑞竟然全都出自於仁里里，里長吳勝福笑稱自己的里是長壽村，區長鍾耀磊也送上金鎖片，大紅包和豬腳麵線等賀禮，祝福百歲人瑞「呷百二」。

重陽節就要到了，新北市府特別發送重陽敬老禮金，其中百歲以上更是由區長送禮金和禮品到府。

貢寮區長鍾耀磊表示，代表市長前來致贈重陽禮金和總統府的金鎖片，今天看到長者每位都很健康，感到很高興，祝賀所有的長者重陽節快樂，身體健康。

仁里里長吳勝福說，很榮幸貢寮區的百歲人瑞全都是在仁里里，也感謝各單位長期對於長輩的關心，讓長者年紀越大但還是可以保持身心健康，希望所有的長輩都能天天開心，迎接樂活長壽的每一天。

貢寮 重陽節

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