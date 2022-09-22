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石門偵水志工增能課程 日日觀測降低災害

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區也為偵水志工開啟了課程，要讓這群志工能夠吸收新知充充電。圖／紅樹林有線電視提供
石門區也為偵水志工開啟了課程，要讓這群志工能夠吸收新知充充電。圖／紅樹林有線電視提供

因應變化多端的氣候，新北市於29區陸續成立偵水志工隊，透過偵水志工的力量，日日觀測里內或是住家附近的溪流以及水溝是否有暴漲或是阻塞情形，讓淹水災害降低，石門區也為偵水志工開啟了課程，要讓這群志工能夠吸收新知充充電。

石門區長林俊宏說，偵水志工需要經過專業教育訓練，而課程內容多為實際案例分析、易積淹水點實地巡查，及如何災情蒐集回報說明，正式成為偵水志工隊員後，也透過定期的增能課程，讓志工投入災害防救任務可以更得心應手。

可以見到偵水志工的日常工作任務，就是勘查排水溝狀況、查看溪流水位，每日透過拍照上傳群組回報，讓當天的溪水狀況一目了然，若是有任何災情也可以即時通報，讓公所相關課室與相關單位可以即時作為，將災害損失降到最低。

石門區長林俊宏指出，偵水志工每天不辭辛勞的在各地觀測，表現相當優異，因此也獲得優良偵水志工的殊榮，真的相當感謝偵水志工的協助，不僅將災害損失降低，也讓石門區的居民都居住的很安心。

石門 淹水

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