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汐止新台五路往南港方向封路銑鋪 明後天夜間交管改道
為改善汐止區新台五路一、二段往南港方向道路鋪面品質，新北養工處將於明後天晚上10時至翌日清晨6時做道路銑鋪，施工期間請用路人改走對向車道調撥通行，並請配合現場交管人員指揮。
養工處指出，汐止新台五路位於汐止科學園區附近，是連接汐止往基隆間重要幹道，交通量龐大，為提升道路品質，本次道路銑鋪工程採用比一般鋪面材料粗的級配鋪築，以延長路面使用年限，降低日後維護頻率。
此次銑鋪工程為新台五路一、二段往南港方向道路上，範圍從福安街至南興路間，將從23日至24日連兩天晚上10時至翌日清晨6時，辦理道路銑鋪工程，施工期間請用路人改走對向車道調撥通行，
工程分兩階段進行，23日辦理新台五路二段至一段（江山萬里社區前路口至新興路口）道路銑鋪，施工期間將利用對向車道調撥通行，此階段公車將在對向車道設置臨時公車停車站，現場也會安排義交人員引導民眾上下車。
24日封閉新台五路一段（新興路口至南興路口），施工期間將利用對向車道調撥通行，屆時公車也將在對向車道設置臨時停車站，並安排義交人員引導。
養工處提醒，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。
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