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12國陶藝表達世界形狀 陶博館雙年展今開展
2022台灣國際陶藝雙年展即日起至明年4月16日於新北市鶯歌陶博館開展，本次展覽主題為「世界的形狀 陶藝作為社會新動能」並有4子題，新北市副市長謝政達表示，展覽匯聚12國精彩陶藝作品，讓新北鶯歌以陶瓷產地、陶藝人才基地及創作交流平台等樣貌被世界看見。
「世界的形狀 陶藝作為社會新動能」主題，透過展覽子題溯形 陶瓷之路、無形 自然轉譯、變形 媒材理路及進形 土地共振，展出12國47位藝術家72組作品。
甫獲得「2021韓國國際陶藝雙年展」金獎的鶯歌陶藝家卓銘順，展出《相濡以沫》陶作，藉連接人體陶瓷穿戴裝置，表達現代社會充滿網路連結，無形之間拉近人與人距離，但同時沉溺封閉圈圈在同溫層相濡以沫，可能因過強的族群認同產生非我族類、其心必異的排他性。
展覽也向日本岐阜縣現代陶藝美術館、韓國金海美術館、以色列特拉維夫依瑞茲以色列博物館及荷蘭歐洲陶藝中心等國際單位邀展，跨域多元的作品齊聚ㄧ堂。
陶博館今下午舉辦開幕典禮，由現代舞「陶・永恆式」揭開序幕，以融合力與美肢體動作，結合本次參展卓銘順《相濡以沫》系列陶作，使陶藝跳脫靜態展覽型態與人產生互動與連結，傳遞陶與世界動態匯聚意象。
新北市副市長謝政達表示，台灣國際陶藝雙年展的主題展現陶藝與博物館的力量及文化永續未來想像，是新北市近年致力推動目標。新北市府推動三鶯文創整合計畫，以新北美術館及陶博館雙核心打造鶯歌藝術城，結合陶博館雙年展自2004年起持續創造的國際陶藝交流平台，讓整個鶯歌都是美術館。
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