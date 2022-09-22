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北市松湖變電所地下化、加強社福設施 今都審過關

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台電在北市內湖區規劃設置松湖超高壓變電所，延宕多年，最後決定將設施地下化，地上層規劃福利設施增加公益性，今天北市都審委員會審查後，先通過地下層部分，地上層要求重新規劃後再送審。圖／台電提供
台電在北市內湖區規劃設置松湖超高壓變電所，延宕多年，最後決定將設施地下化，地上層規劃福利設施增加公益性，今天北市都審委員會審查後，先通過地下層部分，地上層要求重新規劃後再送審。圖／台電提供

台電規劃在北市內湖區興建松湖超高壓變電所，引發居民反彈，2019年將變電設施改為地下化。北市都市計畫審議委員會今審此案，地下層部分通過，申請建照後即可動工，不過地上社福設施公益性不足，都審為原要求調後再審議。里民則批被當成次等公民、圖利台電；台電回應，會持續與當地居民溝通，地上層會規劃公共設施優先讓居民使用。

台電松湖超高壓變電所規劃地上、地下各4層，上方將設置老人日照、托嬰等福利設施，下方為變電設施。行善里長沈茂松表示，居民擔心電磁波、磁場影響健康，不健康有錢也沒用；居民說，當初配合基隆河截彎取直搬遷才有內湖，結果現在卻圖利台電，讓學者背書說沒問題，應還地於民，並納入免停電區、減免電費、住戶每年健檢由台電支付等。

台電回應，變電所距離民宅九92公尺，電磁場安全性與距離成反比，能有效降低到與背景值相同，加上是地下變電所，有1.5公尺的連續壁，阻絕電磁場外洩，委託第三機構台科大公證報告，對附近居民幾乎沒有影響，為了讓民眾了解也辦很多次參訪，未來也會比照都會區，放上即時監測看板，今年就會在基地邊緣設監測設備。

至於回饋部分，台電表示，地上空間容積能提供公共設施，且讓地方居民優先使用，在開工前、完工後，會有2000萬回饋區公所，行善里更不得低於50%，每年還有190萬，對節能減碳、健保費、意外保險、健康檢查等都可以支應。

都審委員認為，該基地3面臨河，應把設計品質提高，蓋到6層樓都沒問題，也期望建築物有寧減碳作用，但並不埋單玻璃帷幕，和周邊環境不搭，也未達到綠建築標準，且使用規劃公益性不足，應多納入各項在地需求的老人日照、托嬰托幼設施等，並納入周邊環東公園進行整體空間規劃，改善動線、綠美化及提升多目標功能。

都發局長黃一平最後裁示，同意地下層部分，可先行申請建照後動工；但地上層，如景觀、人行動現，還有社會福利設施，如托嬰、托老空間，都要重新規劃拿捏，最高不得超過5層樓。

台電發言人吳進忠最後說明，收到本次都審會議紀錄後，將拜會北市都發局討論細節，了解地下層若先請領建照，施作能做到什麼程度，再決定下一步如何處理。

台電 托嬰 北市

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