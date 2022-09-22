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新莊新月廣場24日重啟 10／2還有2022「新月文化祭」
新莊「大河之舟」計畫盼重現在地過往繁華歷史，把河濱與老街人流串連，其中大漢溪左岸的新月廣場在歷經10個月改建成人文特色休閒廣場後，將於24日正式開放。高灘處表示，為更有感呈現在地人文歷史，10月2日也將於廣場舉辦「2022新月文化季」活動，安排表演及美食市集，讓市民重溫新莊傳統文化。
新莊在三百年前有座「新莊港」，是當時北台灣最繁華的城市之一，有「一府、二鹿、三新莊」的美名，亦曾有「千帆林立新莊港」的盛景。高灘處以「新莊港」的歷史人文為主軸，推動「大河之舟」計畫，當中新月廣場歷經10個月改建，將於9月24日正式開放。
高灘處說明，「大河之舟」計畫連結當地景觀地標「新月橋」，於橋下設置新月形淺水池-新月池、文化解說、大河之舟意象、休憩遮蔭設施、帆船地景及生態休憩步道，希望將新莊廟街人潮從新月橋帶入新莊河濱公園，進一步認識新莊文化。
高灘處表示，為更有感的重現新莊人文歷史，特別在10月2日下午3時至晚間9時，於新月廣場舉辦「2022新月文化祭」活動，並邀請明華園黃字戲劇團、新莊在地新西園掌中劇團，及YOYO台哥哥姊姊登台表演，並設有傳統美食攤市集。
另外，現場還安排老師傅來教小朋友如何製作捏麵人，剪紙及折草編等民俗技藝，還提供免費廟街美食給到訪民眾享用，與教學活動同為限額限量，時間從當天下午3時至晚間7時止。
高灘處代理處長張修銘表示，新月廣場除能了解在地人文歷史，更能親水感受生態，活動當天除表演及美食外，還規畫一區專門介紹新莊廟街宮廟的史蹟文化，讓多種體驗一次滿足。
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