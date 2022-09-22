北市都審會通過松湖變電所地下化 里民反對興建

台北市都審會今天通過松湖超高壓變電所案，因設施改採地下化，主委、都發局長黃一平說，審議後同意地下層設計，地面層仍要送審，通過才能申請建照。里民則反對興建變電所。

北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會上午召開會議，討論台電松湖超高壓變電所新建工程案，聽取各單位發言及民眾陳情。

現場資料顯示，民國108年7月，台灣電力公司調整原有地面層變電設施興建方案，改為地下化，並規劃地面層做社福設施等多目標使用方案。111年5月，台北市核發變電所多目標使用條件同意函，7月底召開都審幹事會討論後通過。

附近里民今天在都審會陳情表示，超高壓變電所恐有電磁波外洩疑慮會影響健康，專家學者提及，埋設地點應在地下60公尺，台電要興建就應保障住戶安全，附近已有3處變電所，加上超高壓變電所，對居民有幫助嗎，且地點等是由市府決定，卻犧牲居民健康。

台電代表回應，台北市內湖南港區過去3年用電量有成長，加上內湖科技園區及東區相關建設都需電力，有興建超高壓變電所需求，相關設計會評估電磁波外洩等情形，建置前也會設置即時監測顯示看板供民眾參考。

台電指出，回饋部分，地面層將規劃公共設施採多目標使用建物，有托育等社福設施，地方居民優先使用，且像忠孝東路、復興南路附近也有興建超高壓變電所，設施採地下化，松湖超高壓變電所朝此方向建設，會持續與當地溝通。

黃一平說，針對民眾疑慮，台電應持續溝通。北市都審會通過松湖高壓變電所案地下層部分，因委員對地面層建築及景觀有多項建議，下次開會再審，此案不用環評。

黃一平會後接受聯訪表示，都審會通過是變電所地下層設計及討論地區公益性議題，地面層設計規劃仍要審議，經同意後台電才能申請建照，後續等台電修正內容並送審，才能確定下次開會日期。

台北市長柯文哲3月間曾因松湖高壓變電所議題與台電互槓，引發討論多日。