新北國民黨團爭取單親可申請臨托補助 侯友宜承諾作評估

新北中低收入戶可申請臨時托育補助，但單親家庭不在補助對象內。新北市議會國民黨團今天在總質詢指出，不論是補助金額或是資格認定都要擴大，也喊話市府要增加夜間托育補助，才能讓更多保母願意加入。新北市長侯友宜說，會先做好評估。

陳偉杰表示，疫情把年輕家庭生活打亂，一份工作養不活家庭，他認為新北夜間托育、臨時托育要有新的方向，不論是每小時補助金額，或是在資格認定上都要擴大，市府要提供必要協助。他知道新北有財政問題，未來若財政充裕應該要滾動檢討，造福新北市民。

劉美芳指出，許多父母都是雙薪，又會碰到夜間輪班，在家庭能力上比較弱勢，應該要給予支援，社會局是否可協助調高每小時的托育補助費用。另外，目前願意投入夜間托育的保母人數少，意願不高，市府要投入多一點津貼，讓保母願意加入行列，也讓家長安心在夜間上班。

江怡臻認為，市府也可協助家長媒合保母，民間已經有相關機制，甚至有大學生、研究生加入行列，讓小朋友有人照顧、陪玩手工藝等，市府可將行動保母APP優化，讓陪玩人員加入，讓家長托育、照顧小孩更輕鬆。

新北市長侯友宜表示，疫情影響很多人，市府會積極協助，目前正在評估要納入單親家庭，但相關條條件會先評估好，預計今年評估、明年實施。針對夜間托育部分，侯友宜說，臨托人員在待遇如有調整必要性 ，會請社會局評估。

社會局長張錦麗說明，新北目前有針對低收入戶、中低收入戶、身心障礙與高風險家庭臨時托育補助，每月40小時、每年240小時的臨托補助，每小時補助金額100元到140元金額，每年編列預算約3000多萬元。

針對陪玩機制，張錦麗說，目前有在永和民權社區推動「爺奶寶貝歡樂園」，試辦培訓社區內退休長者保母專業課程訓練，提供家長臨時的陪伴服務，希望鼓勵社區一起加入。張錦麗也坦言，從事夜間托育的保母數量較少，獎勵部分會與中央商議。