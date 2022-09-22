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台南T-Bike系統將走入歷史 112年改變營運模式

中央社／ 台南22日電

台南獨有的公共自行車T-Bike系統即將走入歷史。市府已重新招標公共自行車系統，預定明年改變營運模式，長年委外經營，且在營運2年內至少完成500站及5000輛自行車的設置規模。

台南市公共自行車採用自建T-Bike系統，民國105年營運，在全市設有77座租賃站、共1824輛自行車，委託專業團隊經營，採1年1約方式辦理。

不過，台南市政府檢討T-Bike營運效益後，決定明年改變營運模式，在原預算規模下，以長年契約委外營運，且達到增加站點、路網、車輛、使用人次等多重目的，如今委外營運標案已上網公告招標。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，交通局參考其他縣市經驗及相關科技發展經濟效益，認為7年至8年間更新一世代設備，可達到最佳效益，T-Bike營運明年已屆更新設備年限。

目前市府正辦理「台南市公共自行車租賃系統營運及建置管理委託服務工作」採購招標，得標廠商應於112年底提供至少300站、6000鎖孔（柱）及3824輛自行車，114年（營運2年內）完成至少500站、1萬鎖孔（柱）及5000輛自行車的建置規模。

市府希望透過交通場站、機關學校、觀光景點及人潮聚集處的公共自行車租賃服務，有效擴大台南公共自行車服務規模，增加市民機動性、生活便利性及促進市民健康，落實「綠色低碳城市」願景。

自行車 台南 年改

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