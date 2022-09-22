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為兒少夢想掌鏡 新北與更生少年協會培力自媒體新星

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
參與學員在表演課程中反覆練習肢體動作。圖／新北市社會局提供
參與學員在表演課程中反覆練習肢體動作。圖／新北市社會局提供

新北市社會局與中華民國更生少年關懷協會合作，開闢專為兒少發聲的影音平台「Anews'」，不只鼓勵孩子嘗試，透過影像玩影音，還揭露青春期的面貌：從為改善家計而剃光頭當兵，到想圓導遊、開貨運的夢，顛覆社會大眾的想像。

社團法人中華民國更生少年關懷協會專員余灝泓表示，「Anews'」是為持續培力兒少多元探索發展，同時致力實踐兒童權利公約CRC精神，專案向新北市社會局申請創新性計畫補助所成立，以「讓年輕人作主」為精神，開設各項課程，發掘新一代潛力新星。

余灝泓說，在這個頻道，沒有青春就該循規蹈矩，或叛逆無道的刻板印象；能俏皮耍廢，也能安分守己，是真正能「做自己」的地方。影片從劇本撰寫、鏡頭設計到拍攝規劃等，均由兒少操刀，因為兒少本來就具有創意發想，讓他們獨立執行影片製作，等於給予信心，讓兒少說他們想說的，演他們想演的。

「我一直夢想當一位演員，未來會以戲劇作升學目標。」單親的小魚一直懷有夢想，奈何家庭及經濟等壓力，讓她無法好好發展，但她把握住機會，在表演課與聲音表達課中努力學習，原本羞怯的個性，在鏡頭前逐漸展露自信。

「我想透過製作影片為學習歷程增添色彩！」「這頻道可以讓我的演藝技巧更精進！」瑩瑩與佳佳在「Anews'」的基本課程學習後，又參加了網紅訓練及表演課程，為自主設計的影片親身體驗，即使在繁忙的課業中也抽出時間討論創作。

社會局長張錦麗表示，社會較缺乏的就是傾聽新一代的聲音，這項創新性計畫除了提升兒少的自我認同與影像製作技能外，希望能吸納更多學生，組成團隊，讓他們可以自主經營頻道，持續凝聚兒少實踐夢想的動力。Anews'YT頻道 https://reurl.cc/vWGA3l ，歡迎各界上網收看。

新北市社會局與中華民國更生少年關懷協會合作，開闢專為兒少發聲的影音平台「Anews'」。圖／新北市社會局提供
新北市社會局與中華民國更生少年關懷協會合作，開闢專為兒少發聲的影音平台「Anews'」。圖／新北市社會局提供
參與學員自己撰寫劇本，並先彩排練習。圖／新北市社會局提供
參與學員自己撰寫劇本，並先彩排練習。圖／新北市社會局提供

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