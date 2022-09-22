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推廣三鶯文化 報名體驗抽iPhone13
新北市府推動三鶯文創整合計畫，推廣三峽、鶯歌特色及客家族群文化，舉辦作客三鶯趣禾樂嘉年華活動，將於11月5日在新北市客家文化園區舉行，活動包括封茶茶席、野餐、手作醬缸等開放報名，民眾完成報名並繳費最大獎可抽手機iPhone13及Panasonic極潤奈米水離子吹風機等。
本次茶席邀請三峽茶師，透過茶席主題讓參與民眾品茗，體會三峽青心柑仔魅力，封茶活動在9月29日前報名者，前20名有早鳥價900元優惠，享用特色茶餐及茶點，還能獲得限量品茗杯、封茶罐等紀念品。野餐採3人一組，每組報名費300元，贈送野餐墊、創意茶餐及冷泡茶等好禮，報名至10月18日截止。
活動並辦理醬缸藝術體驗，將重現客家族群美食和傳遞客家惜福精神，體驗福菜裝罐及品嘗美味的福菜肉片湯，體驗項目僅需200元報名費還能拿抽獎券。新北市客家局表示，活動採網路預約報名，認識豐富的茶葉、藍染及客家特色。
報名網址：https://reurl.cc/RX898D
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