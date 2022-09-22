快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府「24年來首度出手」干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嗆議員滾回石器時代 游淑慧反擊：12/25確定淘汰柯文哲

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨議員游淑慧反嗆柯文哲，「今年12月25日唯一確定會被淘汰的，只有柯文哲市長。」圖／游淑慧提供
國民黨議員游淑慧反嗆柯文哲，「今年12月25日唯一確定會被淘汰的，只有柯文哲市長。」圖／游淑慧提供

北市政府明年將重新發放重陽敬老禮金，每人發1200元，不過發放方式比照現行敬老儲值金，將重陽金以敬老悠遊卡靠卡方式發送，引發藍綠議員不滿。市長柯文哲今天則怒嗆議員，表示「若議員不接受現代化生活，就滾回石器時代吧。」國民黨議員游淑慧反嗆，「今年12月25日唯一確定會被淘汰的，只有柯文哲市長。」

游淑慧說，台北市明年度的重陽敬老禮金發放，其實與柯文哲已經沒有什麼關係，所以也不勞煩柯文哲操心。一個即將卸任的市長，就做好看守工作就好，沒有必要做無謂的亂導與指示，也不要做對議員做可笑的嗆聲。

游說，台北市議會所做的表決，本來就是具名表決，沒有在怕柯文哲，也不會管柯文哲的威脅，重陽老金一定會用多元方式發放，這與柯文哲沒有關係，而是與台北市政府及未來的市長所做決定有關係，但今年12月25日唯一確定會被淘汰的，只有柯文哲市長。

柯文哲 議員 北市

延伸閱讀

沈慧虹批高虹安別當女柯文哲 遭反嗆：女版林智堅不更慘

柯文哲以性侵比喻高虹安遭圍剿 黃珊珊：不太恰當

高虹安被圍剿 柯文哲批：像惡霸流氓性侵女生

藍綠議員轟重陽金用悠遊卡發 柯文哲怒嗆：不接受現代就滾回石器時代

相關新聞

藍綠議員轟重陽金用悠遊卡發 柯文哲怒嗆：不接受現代就滾回石器時代

台北市政府明年將重新發放重陽敬老禮金，每人將發1200元，不過發放方式，因社會局要比照現行敬老儲值金，將重陽金以敬老悠遊...

汐止新台五路往南港方向封路銑鋪 明後天夜間交管改道

為改善汐止區新台五路一、二段往南港方向道路鋪面品質，新北養工處將於明後天晚上10時至翌日清晨6時做道路銑鋪，施工期間請用...

12國陶藝表達世界形狀 陶博館雙年展今開展

2022台灣國際陶藝雙年展即日起至明年4月16日於新北市鶯歌陶博館開展，本次展覽主題為「世界的形狀 陶藝作為社會新動能」...

北市松湖變電所地下化、加強社福設施 今都審過關

台電規劃在北市內湖區興建松湖超高壓變電所，引發居民反彈，2019年將變電設施改為地下化。北市都市計畫審議委員會今審此案，...

新莊新月廣場24日重啟 10／2還有2022「新月文化祭」

新莊「大河之舟」計畫盼重現在地過往繁華歷史，把河濱與老街人流串連，其中大漢溪左岸的新月廣場在歷經10個月改建成人文特色休...

新北國民黨團爭取單親可申請臨托補助 侯友宜承諾作評估

新北中低收入戶可申請臨時托育補助，但單親家庭不在補助對象內。新北市議會國民黨團今天在總質詢指出，不論是補助金額或是資格認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。