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影／嗆議員滾回石器時代 游淑慧反擊：12/25確定淘汰柯文哲
台北市政府明年將重新發放重陽敬老禮金，每人發1200元，不過發放方式比照現行敬老儲值金，將重陽金以敬老悠遊卡靠卡方式發送，引發藍綠議員不滿。市長柯文哲今天則怒嗆議員，表示「若議員不接受現代化生活，就滾回石器時代吧。」國民黨議員游淑慧反嗆，「今年12月25日唯一確定會被淘汰的，只有柯文哲市長。」
游淑慧說，台北市明年度的重陽敬老禮金發放，其實與柯文哲已經沒有什麼關係，所以也不勞煩柯文哲操心。一個即將卸任的市長，就做好看守工作就好，沒有必要做無謂的亂導與指示，也不要做對議員做可笑的嗆聲。
游說，台北市議會所做的表決，本來就是具名表決，沒有在怕柯文哲，也不會管柯文哲的威脅，重陽老金一定會用多元方式發放，這與柯文哲沒有關係，而是與台北市政府及未來的市長所做決定有關係，但今年12月25日唯一確定會被淘汰的，只有柯文哲市長。
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