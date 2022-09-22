新北擬拆中正陸橋 三重居民憂塞爆交通

為降低都會區熱島效應，增加綠帶面積及增進景觀，新北市城鄉局正於三重區公所周邊辦理「三重公共服務園區藉周邊景觀整備計畫」，不過此計畫城鄉局研議拆除中正陸橋提升當地景觀，引起當地民眾群起反對，憂心恐將造成當地大塞車。城鄉局則表示，目前尚未決定是否拆除，將再持續研議後續方案。

新北市城鄉局日前向內政部申請「111年度城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助，辦理三重公共服務園區藉周邊景觀整備計畫，期望增加綠帶面積降低熱島效應，向內政部申請補助款6千萬元，新北自籌3600萬元，全數完工預計於113年底。

不過城鄉局也正評估拆除一旁跨越中正南、北路的汽車專用中正陸橋，希望藉拆除陸橋提升都市景觀，且陸橋下的圓環每年約發生70件車禍，交通局評估將橋下圓環改成十字路口。市府粗估陸橋拆除工程經費約需上億元，不過由於該陸橋尖峰時刻每小時達900輛次，當地民眾擔心拆除陸橋將導致交通更混亂，紛紛表達抗議。

三重大同里長林汝聰說，陸橋可紓解中正南、北路車潮，說拆就拆會影響當地交通，認為拆橋是浪費百姓的錢。中山里長郭晉認為，現在狀況很好，橋若拆掉一定塞得更厲害，認為不要拆比較好。中正里長藍文龍直言不能拆，表示中正陸橋是市民大道車潮通往三重交流道路段，若拆掉平面會塞死。

新北市長參選人林佳龍競辦發言人李坤城表示，拆車行高架橋不是拆人行天橋，地方上必須要先做溝通，但此案在地民意代表跟里長都不知情，代表市府溝通不足，蓋高架橋是為紓解交通，沒有配套前貿然就打掉將造成當地交通打結，對於在地居民非常不便，沒有地方共識前反對貿然拆除。

新北市城鄉局對此則表示，目前尚未決定是否拆除，會再妥善研議處理。