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藍綠議員轟重陽金用悠遊卡發 柯文哲怒嗆：不接受現代就滾回石器時代

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天受訪也怒嗆議員，表示「若議員不接受現代化生活，就滾回石器時代吧。」記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天受訪也怒嗆議員，表示「若議員不接受現代化生活，就滾回石器時代吧。」記者林麗玉／攝影

台北市政府明年將重新發放重陽敬老禮金，每人將發1200元，不過發放方式，因社會局要比照現行敬老儲值金，將重陽金以敬老悠遊卡靠卡方式發送，引發藍綠議員不滿。台北市長柯文哲今天受訪也怒嗆議員，表示「若議員不接受現代化生活，就滾回石器時代吧。」

柯文哲今天出席台北田園城市國際論壇，對於議會不滿重陽金的發放方式，目前這筆預算也暫擱，柯文哲說，看誰擋下來，就記名表決。

柯文哲表示，之所以北市府明天發放要用敬老悠遊卡，不直接發現金？因為很簡單，就是成本、行政成本，因每位長者都有敬老卡，長者去7-11超商去嗶一下就有660元，但若要包紅包、里長送，成本太高，若議員不接受現代化生活，就滾回石器時代吧！

議員 柯文哲 台北市長

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