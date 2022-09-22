聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍綠議員轟重陽金用悠遊卡發 柯文哲怒嗆：不接受現代就滾回石器時代
台北市政府明年將重新發放重陽敬老禮金，每人將發1200元，不過發放方式，因社會局要比照現行敬老儲值金，將重陽金以敬老悠遊卡靠卡方式發送，引發藍綠議員不滿。台北市長柯文哲今天受訪也怒嗆議員，表示「若議員不接受現代化生活，就滾回石器時代吧。」
柯文哲今天出席台北田園城市國際論壇，對於議會不滿重陽金的發放方式，目前這筆預算也暫擱，柯文哲說，看誰擋下來，就記名表決。
柯文哲表示，之所以北市府明天發放要用敬老悠遊卡，不直接發現金？因為很簡單，就是成本、行政成本，因每位長者都有敬老卡，長者去7-11超商去嗶一下就有660元，但若要包紅包、里長送，成本太高，若議員不接受現代化生活，就滾回石器時代吧！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言