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北市議會要求檢討公車票價分擔 新北：若提案再談

中央社／ 新北21日電
台北市議會今（21）日通過北市府應與新北協商，檢討市府與民眾公車票價分擔比例。新北交通局長鍾鳴時表示，票價要由雙北協議，如果北市提方案，會再談。聯合報系資料照
台北市議會今（21）日通過北市府應與新北協商，檢討市府與民眾公車票價分擔比例。新北交通局長鍾鳴時表示，票價要由雙北協議，如果北市提方案，會再談。聯合報系資料照

台北市議會今天通過北市府應與新北協商，檢討市府與民眾公車票價分擔比例。新北交通局長鍾鳴時說，這是北市議會與北市府間的事，票價要由雙北協議，如果北市提方案，會再談。

台北市議會今天下午審議公車運價調整提案，通過調漲公車運價新台幣4元，台北市交通局說，經雙北討論後會公布實施。

此外，台北市議員建議增列附帶決議，內容為台北市交通局應與新北市政府協商，包含民眾負擔和市府預算等，並檢討市府與民眾合理票價分擔比例；議會大會最後通過提案。

新北市交通局長鍾鳴時說，票價和運價間差額由政府補貼，運價與票價是分開討論，這次與北市只討論運價，沒有要談票價；且那條附帶決議是台北市議會與台北市府之間的事，票價須由雙北另行協議，如果北市有方案，雙邊會再談。

鍾鳴時告訴中央社記者，在運價方面，雙北只剩實施日期待討論，其他細節都已敲定，等台北市完成行政作業程序後，會再一起開會討論實施時間，一併公布。

鍾鳴時說，公車業者受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，運量跌到谷底，7月就提出運價調整方案，業者也很心急，因此會盡快，不會拖太久；調漲運價是為了讓經營環境合理化，也會同步要求公車業者提出相對應服務與防疫措施，讓民眾更有信心。

另外，鍾鳴時日前說，依照公路法，運價費率2年得檢討1次；是否代表此次調整後，運價2年內不會變？他說，運價定期檢討時間是2年，但如果有緊急事態，或發生影響社會經濟面重大事件，如國際油價飆漲、或這次COVID-19疫情嚴重打擊運量等，政府或業者仍可提出特別檢討機制。

新北交通局運輸管理科長林詩欽說，受COVID-19疫情影響，公車年運量從原本3億人次降為約2億人次，以運價調漲4元粗估，市府要多支出約8億到10億元。

票價 公車

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