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攝影迷最愛 瑞芳吉慶里彩虹柵欄、廟宇好好拍

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區吉慶里方圓百公尺，集結廟宇、公園綠地、古蹟，還有吉慶里長簡惠麗構想的「彩虹柵欄」，近年來成為攝影迷喜歡到訪的地點。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉慶里方圓百公尺，集結廟宇、公園綠地、古蹟，還有吉慶里長簡惠麗構想的「彩虹柵欄」，近年來成為攝影迷喜歡到訪的地點。 圖／觀天下有線電視提供

吉慶里位於新北市瑞芳區和基隆市暖暖區的交界，里內人口有一千八百多人，是個溫馨的小社區，近年來成為攝影迷喜歡到訪的地點，因為里內方圓百公尺，集結廟宇、公園綠地、古蹟，還有吉慶里里長簡惠麗構想的「彩虹柵欄」，讓吉慶里不只是拍照景點，更是吸引許多電影和電視劇到吉慶里進行拍攝。

來到四腳亭可以搭火車在四腳亭站下車，步行不到100公尺即可到達全四腳亭最大的廟宇吉安宮，吉安宮在民國38年建廟，民國65年重建，供奉主神天上聖母媽祖，左右有千里眼與順風耳隨伺在側，右起供奉清水祖師爺，觀世音菩薩，左起供奉保儀大夫，土地公以及虎爺保護全居民出入平安。

每年農曆3月23日舉行聖壽慶典，中秋節當天舉行媽祖出巡繞境保佑居民平安的日子，神尊和陣頭繞境都非常熱鬧，農曆七月舉辦普渡法會，參與人數近年來都破千人參加，里內所有大型活動也都在廟宇廣場前舉辦。

吉安宮前的台鐵彩虹柵欄，是吉慶里里長簡惠麗的構想，不想要單調的色調，於是就有了彩虹色階的柵欄，完成後吸引很多民眾會來拍照打卡，還有許多軌道迷追火車拍照的也都會來這拍攝，欣賞鐵道的風光，最近不少劇組也都來這拍攝影劇喔。

沿著彩虹柵欄走著走著，看到一處似乎雜草叢生的建物，原來是日據時期提供蒸汽火車頭的加水站，為以前的鐵路設施和提供當地居民使用的水源地，是具有百年歷史的古蹟，以前蒸汽火車鐵道是經由這加水，水塔上水是經由古井抽水上來，古井到現在還是有水源的呢!

原本是台鐵的舊宿舍，拆除後無償提供做為綠地美化，從有到無，花草樹木的植種，由志工每天澆灌修剪維護，美麗舒適,，住裡頭走還有小朋友遊具，大人的體健設施，賞花同時也可以玩遊具健身。

在吉慶里還有一座走過半世紀的四腳亭露德聖母朝聖地，四腳亭天主堂原名進教之佑堂，1956年立基典禮，1990年聖堂升格為露德聖母朝聖地，疫情期間主日彌撒時間改為每週日上午十點，每月首周六上午九點朝聖彌撒歡迎各地教友來朝聖。

吉安 瑞芳

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