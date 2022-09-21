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瑞芳台鐵閒置地變綠地 四腳亭民眾超愛的

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區四腳亭火車站出站不到一百公尺處，原本的台鐵閒置地搖身一變成公園綠地，讓大人小孩都愛上這裡。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區四腳亭火車站出站不到一百公尺處，原本的台鐵閒置地搖身一變成公園綠地，讓大人小孩都愛上這裡。 圖／觀天下有線電視提供

在瑞芳區四腳亭火車站出站不到一百公尺處，有一處最近剛完成的綠地，社區婆婆媽媽們都在這裡聊天休憩，非常愜意，這也是吉慶里難得的綠地空間，原本的台鐵閒置地搖身一變成公園綠地，讓大人小孩都愛上這裡。

吉慶里長簡惠麗說，吉慶里現在增加了一個新的公園綠地，活動空間也變多了，謝謝議員幫忙爭取，巿府區公所的協助，也感謝台鐵將用地無償的撥用，讓我們將四腳亭火車站旁台鐵閒置空地，做了整地及綠美化，希望未來能為里內創造出舒適感且具地方特色及人性化的活動空間，歡迎大家有空來走走。

市議員林裔綺說，四腳亭火車站出來這塊台鐵地，真的閒置好久，也影響市容景觀，經過多年爭取才讓台鐵點頭答應讓地方來整頓，現在吉慶里又多一處綠地，民眾也都很開心地在這裡休憩，也讓綠地公園本來就不多的吉慶里，有了休憩的新選擇。

台鐵 火車站 議員

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