獅子會加碼 汐止厚德長輩吃豬腳油飯慶重陽

重陽節就快到了，利用共餐時間，汐止區厚德里辦公處和光華獅子會，今(21)日特地準備了豬腳、油飯，為老人家慶祝，當天獅子會還捐了十萬元的加菜金，現場擠進200多位長輩們一起同樂，氣氛好熱鬧。

光華獅子會長黃鏡榮表示，非常高興來厚德里老人共餐，重陽節前夕，今天特別準備了油飯、豬腳、蛋還有蘋果，讓老人家過節，今天也捐贈加菜金，一點點意思希望共餐能長久辦下去。

將在明年接任會長的光華獅子會第一副會長黃嘉松則表示，很感謝陳有諒里長提供這個社會服務的機會，今天看到很多老人家一起來共餐，真的很溫馨，光華會明年一定會再繼續支持服務。

汐止區長陳健民指出，光華獅子會已經很多次協助汐止區厚德里推動銀髮族老人共餐，感謝大家對公益的支持，厚德里陳有諒里長老人共餐辦了非常多年，不曾讓長輩支出過一塊錢，都是一些社會資源挹注幫忙。

厚德里長陳有諒說，光華獅子會他們遠在新莊跑來汐止區厚德里做社會服務，真的非常感動，因為獅子會就是取之於社會用之於社會，今天他們來幫助里內長輩，全體老人家都非常高興，今天老人來的特別多，非常感謝光華獅子會帶來十萬元的加菜金，也提前歡慶重陽節。