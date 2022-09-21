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淡水公所照顧弱勢有成 善心人捐贈現金幫助

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
曾擔任統一集團南聯公司董事長的李棟樑，捐出新台幣15萬元現金，希望透過區公所平台，來幫助淡水弱勢民眾。 圖／紅樹林有線電視提供
曾擔任統一集團南聯公司董事長的李棟樑，捐出新台幣15萬元現金，希望透過區公所平台，來幫助淡水弱勢民眾。 圖／紅樹林有線電視提供

曾擔任統一集團南聯公司董事長，同時也是軍友社理事長的李棟樑，日前到淡水區公所拜訪淡水區長巫宗仁，並捐出新台幣15萬元現金，希望透過區公所平台，來幫助淡水弱勢民眾。

新北市有許多家庭資源不足的弱勢，李棟樑過去就認養了500戶的家庭，希望在每年三節時，都能夠來關心他們，這次希望透過區公所平台的協助，將善款實質幫助需要的家庭。

區長巫宗仁表示，相當感謝社會企業的幫助，讓在淡水區的弱勢家庭可以有社會的溫暖關懷，區公所每年都會針對淡水區各里低收入戶，舉辦物資發放與紅包活動，加上社會上有許多在地宮廟、金融機構、企業等等的幫助，讓生活困苦的民眾，可以透過行政機關的協助之下，將溫暖的關懷送到他們手中。

淡水 認養

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