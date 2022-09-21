快訊

Fed今三度升息3碼 年底前可能升到至少4.25%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬里知名烤玉米兩根265元 顧客仍絡繹不絕

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區知名烤玉米老店烤玉米要價265元，但顧客仍絡繹不絕。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區知名烤玉米老店烤玉米要價265元，但顧客仍絡繹不絕。 圖／紅樹林有線電視提供

近來在臉書社團上，萬里區知名烤玉米老店烤玉米賣價再受關注，網友發文驚訝指出兩根烤玉米要價265元，只能趕快吃一口壓壓驚。平日來到知名烤玉米老店，顧客絡繹不絕，雖然也有客人說價格偏高，不過滋味好、偶爾吃，這個價格還是可以接受。

有吃了20多年的老顧客分享，價格從過去以來就差不多如此，這陣子通貨膨漲什麼都飛漲，反觀烤玉米價格漲幅不大，而且好滋味值得這個價錢，這家烤玉米功夫與好手藝沒話說。

也有年輕一輩的顧客說，是真的有點貴，不過是好口味的名店，加上店家其實現場有秤重，也現場直接報價，確認可以接受才付錢，價格算是透明，買賣沒有爭議。

其實萬里知名烤玉米老店，一年四季都是使用珍珠玉米，口感軟Q，加上獨特醬汁，香氣十足、口味鹹中帶甜，不少客人都是嚐過一次就成主顧，雖然價格偏高，但多數還是覺得偶爾吃一次，荷包還是承受得住。

萬里 價錢

延伸閱讀

岩手必吃！盛岡人的靈魂食物「福田麵包」，聽說夾心口味超過60種，你吃過嗎？

英王室女性出席國葬配戴珍珠 追思女王別具傳承意義

新北烤玉米「2支265元」嚇壞人 網：突然覺得阿堂鹹粥便宜

分享玉米成長卻遭「扭曲」 孟耿如嘆：這不是我的目的

相關新聞

學生防震沒頭套？ 柯文哲：隨手用書包

昨天是921大地震23周年，台北市長柯文哲視察大直高中防空與震災複合式疏散避難演練，不過演練過程，每個老師都有工程帽配戴...

新北擬拆中正陸橋 三重居民反對

為降低都會區熱島效應，增加綠帶面積及增進景觀，新北市城鄉局正於三重區公所周邊辦理「三重公共服務園區藉周邊景觀整備計畫」，...

江子翠都更動工 震不停詢問增5成

新北推動都更三箭政策，板橋區江子翠段都更案昨天舉辦動土典禮，住戶都非常期待早日換到更堅固安全的房子。都更處表示，至10月...

新北敬老卡擴大使用 侯：台鐵優先

新北市老年人口已破66萬，議會國民黨團昨建議擴大敬老卡使用範圍。市長侯友宜說，難得這麼多議員都希望敬老卡能升級，也承諾擴...

北市重陽禮金存悠遊卡 議會喊卡

北市府明年將發放重陽敬老禮金，預算約6.22億元，送市議會審議。但市府研擬比照現行敬老儲值金，將禮金儲值在悠遊卡內，不分...

公車新運價通過 業者承諾調薪

台北公車票價長年維持15元，現行運價為19.3196元，價差由市府補貼，北市府提出調漲至23.4704元，票價仍維持不變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。