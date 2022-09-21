萬里知名烤玉米兩根265元 顧客仍絡繹不絕

近來在臉書社團上，萬里區知名烤玉米老店烤玉米賣價再受關注，網友發文驚訝指出兩根烤玉米要價265元，只能趕快吃一口壓壓驚。平日來到知名烤玉米老店，顧客絡繹不絕，雖然也有客人說價格偏高，不過滋味好、偶爾吃，這個價格還是可以接受。

有吃了20多年的老顧客分享，價格從過去以來就差不多如此，這陣子通貨膨漲什麼都飛漲，反觀烤玉米價格漲幅不大，而且好滋味值得這個價錢，這家烤玉米功夫與好手藝沒話說。

也有年輕一輩的顧客說，是真的有點貴，不過是好口味的名店，加上店家其實現場有秤重，也現場直接報價，確認可以接受才付錢，價格算是透明，買賣沒有爭議。

其實萬里知名烤玉米老店，一年四季都是使用珍珠玉米，口感軟Q，加上獨特醬汁，香氣十足、口味鹹中帶甜，不少客人都是嚐過一次就成主顧，雖然價格偏高，但多數還是覺得偶爾吃一次，荷包還是承受得住。