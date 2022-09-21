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故宮典藏文物文獻客家元素 台灣文化館展給你看

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
「台灣意象-帝國眼中的台灣風物」巡展，今天在苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館熱鬧開展。圖／客家文化發展中心提供
「台灣意象-帝國眼中的台灣風物」巡展，今天在苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館熱鬧開展。圖／客家文化發展中心提供

國立故宮博物院典藏的「乾隆台灣輿圖」25個點位，結合數位與互動觀察形式，展現跨時空古今風貌，一場「台灣意象展」今天至明年5月31日，在客委會客家文化發展中心台灣客家文化館展出，歡迎踴躍參觀。

故宮、客發中心、台灣大學人類學博物館，及國立台灣博物館策畫的「台灣意象-帝國眼中的台灣風物」巡展，今天在苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館開展，故宮院長吳密察、客委會主委楊長鎮，及苗栗縣副縣長鄧桂菊等人出席。

開展儀式以台灣地圖開展後蛻變成美麗的蝴蝶，象徵台灣具有豐富的文化與生態多樣性，突顯「地圖台灣」與「物產台灣」主題，將故宮與各大博物館，及研究機構典藏的文獻文物，藉由數位展現不同時期探索台灣的過程，及風土特色。

其中，故宮首次與客家合作，乾隆台灣輿圖選出25個點位，探索客庄的古今風貌，運用AR擴增實境多媒體技術，設計了「幻境之窗」，再造歷史場景互動體驗，還從「淡新檔案」古地圖，重現客庄最古老的油井出磺坑油礦文化景觀歷史現場。

此外，透過日治時期「兒童年鑑」，觀看當時台灣及客庄中的重要物產，包括茶與樟腦，另有故宮清代宮中檔奏摺、康熙60年的下淡水社契字等文獻，呈現南台灣客庄雙冬早稻於開墾、經貿與族群互動中，扮演的重要角色。

客發中心主任何金樑說，台灣意象展見證各博物館與客家結合的成果，生動活潑展現文物、文獻，兼具知識性、互動性與觀賞性，探索認識台灣、客家族群不同時期的歷史風貌，展期至明年5月31日止，相關資訊可至台灣客家文化館臉書粉絲頁查詢。

國立故宮博物院典藏的「乾隆台灣輿圖」25個點位，結合數位與互動觀察形式，展現跨時空古今風貌。圖／民眾提供
國立故宮博物院典藏的「乾隆台灣輿圖」25個點位，結合數位與互動觀察形式，展現跨時空古今風貌。圖／民眾提供
「台灣意象-帝國眼中的台灣風物」巡展，今天在苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館熱鬧開展。圖／客家文化發展中心提供
「台灣意象-帝國眼中的台灣風物」巡展，今天在苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館熱鬧開展。圖／客家文化發展中心提供
國立故宮博物院典藏的「乾隆台灣輿圖」25個點位，結合數位與互動觀察形式，展現跨時空古今風貌。圖／民眾提供
國立故宮博物院典藏的「乾隆台灣輿圖」25個點位，結合數位與互動觀察形式，展現跨時空古今風貌。圖／民眾提供

國立故宮博物院 客家文化 博物館

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