故宮典藏文物文獻客家元素 台灣文化館展給你看

國立故宮博物院典藏的「乾隆台灣輿圖」25個點位，結合數位與互動觀察形式，展現跨時空古今風貌，一場「台灣意象展」今天至明年5月31日，在客委會客家文化發展中心台灣客家文化館展出，歡迎踴躍參觀。

故宮、客發中心、台灣大學人類學博物館，及國立台灣博物館策畫的「台灣意象-帝國眼中的台灣風物」巡展，今天在苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館開展，故宮院長吳密察、客委會主委楊長鎮，及苗栗縣副縣長鄧桂菊等人出席。

開展儀式以台灣地圖開展後蛻變成美麗的蝴蝶，象徵台灣具有豐富的文化與生態多樣性，突顯「地圖台灣」與「物產台灣」主題，將故宮與各大博物館，及研究機構典藏的文獻文物，藉由數位展現不同時期探索台灣的過程，及風土特色。

其中，故宮首次與客家合作，乾隆台灣輿圖選出25個點位，探索客庄的古今風貌，運用AR擴增實境多媒體技術，設計了「幻境之窗」，再造歷史場景互動體驗，還從「淡新檔案」古地圖，重現客庄最古老的油井出磺坑油礦文化景觀歷史現場。

此外，透過日治時期「兒童年鑑」，觀看當時台灣及客庄中的重要物產，包括茶與樟腦，另有故宮清代宮中檔奏摺、康熙60年的下淡水社契字等文獻，呈現南台灣客庄雙冬早稻於開墾、經貿與族群互動中，扮演的重要角色。